Papa Francisco aún no aprueba canonización de José Gregorio Hernández, aclaran desde el Vaticano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marinellys/status/1797951545348420054&partner=&hide_thread=false Como periodista acreditada in Vaticano, aclaro que ES FALSO que el Papa Francisco haya aprobado la Canonización de #JoseGregorioHernandez. Falta aprobación del 2do milagro y un Concistorio (asamblea de Cardenales) para que eso ocurra. Basta de usar políticamente a nuestro beato! — MarinellysTremamunno (@Marinellys) June 4, 2024

Por su parte, monseñor Mario Moronta, obispo de la ciudad de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, desmintió también la especie desde Roma, donde se encuentra desde este lunes junto a otras autoridades de la CEV para reunirse con el pontífice.

“Estoy en Roma y aquí no se ha dicho nada, no hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández. Hemos hablado de su importancia, pero no hay nada al respecto. Puede ser cierto dentro de un tiempo, pero aún no hay noticias”, señaló a un diario venezolano.

Solo el Vaticano puede informar

A las declaraciones de Maduro también le salió al paso el cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, indicó que es al Vaticano a quien le corresponde informar sobre los avances en el segundo milagro que permitiría la canonización del doctor venezolano, fallecido en octubre de 1919 a la edad de 54 años de edad al ser arrollado por un automóvil.

“Es un deseo legítimo de los venezolanos que José Gregorio Hernández sea declarado santo en fecha próxima. Pero con sentido realista, es al Vaticano que le toca transmitir lo que se decida en concreto por el Dicasterio de los Santos”, dijo el Cardenal.

Jose Gregorio Hernández fue beatificado el 19 de junio de 2020, cuando el Papa Francisco aprobó el decreto promulgado por la Congregación para la Causa de los Santos.

El Vaticano se encuentra evaluando el segundo milagro atribuido al beato, conocido como “el médico de los pobres”, para su canonización definitiva que lo elevará santo de los católicos.

FUENTE: Con información de redes, El Diario, El Nacional