viernes 3  de  octubre 2025
BRASIL

Abogados de Bolsonaro piden permiso al Tribunal Suprema para preparar apelación por teléfono

La defensa de Bolsonaro instó al juez Alexandre de Moraes a revisar la petición para que al expresidente le sean retiren las medidas cautelares fijadas en julio

El expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este jueves 2 de octubre al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes que le permita poder comunicarse vía telefónica con él. Esto en medio de su derecho a la defensa, y a la espera de agotar todos los recursos en el caso por supuesto golpe de Estado.

En este sentido, los abogados del exmandatario explicaron que resulta complicada la defensa dado que tienen la sede en Sao Paulo y Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasilia.

También instaron al juez de Moraes, quien está sancionado por Estados Unidos, a revisar la petición que enviaron hace unos días para que al expresidente le sean retiradas el resto de medidas cautelares que se le impusieron en julio.

A principios de septiembre, Jair Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por supuesta responsabilidad al frente de una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, la pena solo empezará a ejecutarse una vez la defensa agote todos los recursos de apelación.

El arresto domiciliario fue fijado, en agosto, en respuesta a los supuestos intentos de interferir en ese proceso judicial. Antes de eso, el Tribunal Supremo obligó al expresidente a portar una tobillera electrónica, permanecer en su domicilio noches y fines de semana, y no utilizar redes sociales ni ponerse en contacto con otros investigados.

Diagnóstico de Bolsonaro

El expresidente Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel el pasado 17 de septiembre. Su médico, Claudio Birolini, dijo que se trata de un carcinoma de células escamosas, el cual es considerado un tipo intermedio de cáncer de piel que requiere seguimiento constante.

Indicó: “No es el más benigno ni el más agresivo, pero puede tener consecuencias serias”.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
