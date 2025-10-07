martes 7  de  octubre 2025
VENEZUELA

Iglesia católica exige libertad para presos políticos antes de la canonización de nuevos santos

La Conferencia Episcopal instó al régimen a aprovechar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como un momento de concordia nacional

En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una "Canonización sin presos políticos". Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La Iglesia católica venezolana llamó este martes a la liberación de detenidos por el régimen de Maduro por razones políticas con motivo de la canonización de los primeros santos de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

En Venezuela hay 838 "presos políticos", según datos de la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos presos, entre los que se cuenta a dirigentes políticos, activistas, defensores de derechos humanos y estudiantes. Más de 90 tienen nacionalidad extranjera.

Lee además
Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos
Militares venezolanos.
SUCESOS

Dos militares mueren en accidente de helicóptero en Venezuela

"La canonización constituye también una (...) ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas", dijo en una carta pastoral la Conferencia Episcopal Venezuela (CEV).

"Consideramos que de esta manera se favorecería la tranquilidad y armonía no solo de las familias y allegados de esas personas, sino de la sociedad entera", añadió la CEV, que prepara una gran misa en Caracas para celebrar la canonización de los santos.

"Canonización"

En el último mes, varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en el hostigamiento contra activistas y políticos. A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

El Vaticano canonizará el domingo 19 en Roma a la madre Carmen Rendiles (1903-1977), conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios. También al doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), conocido como "el médico de los pobres".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Museo cinético Cruz-Diez, en Venezuela, recibe al artista francés Philippe Gourdon

La Esquinita de Reme

Presentada "Gloria", la exposición del taiwanés Hsieh Sheng-Min que tiene puentes de diálogo interreligioso y cultural

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

Te puede interesar

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Atentado criminal

Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
GUERRA

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo de paz

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá