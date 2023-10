Partido de Evo Morales expulsa de sus filas al presidente Luis Arce

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante la conferencia de prensa matutina diaria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 24 de marzo de 2021. El arribo a Bolivia de la vacuna rusa Sputnik V aún no tiene fecha, por lo que Arce dijo que el plan de vacunación se extenderá hasta octubre, un mes después de lo planeado originalmente.

El congreso del MAS, que se celebró en el departamento de Cochabamba, fue testigo de momentos de tensión mientras los seguidores de Morales votaban por la expulsión de Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. En una declaración oficial emitida durante la reunión, se informó que Arce se "autoexpulsó" al no cumplir con la obligación de asistir al congreso donde su contrincante sería proclamado candidato para las primarias de diciembre, que determinarán al aspirante presidencial del partido.

Además de Arce y Choquehuanca, otros 28 militantes del MAS que eran leales al presidente saliente, incluyendo legisladores y funcionarios del gobierno, también fueron expulsados de las filas del partido. Esta purga dejó al partido oficialista dividido y en un estado de incertidumbre de cara a las próximas elecciones.

Rivalidad entre Luis Arce y Evo Morales

La rivalidad entre Morales y Arce viene creciendo durante el último año, exacerbada por las críticas de Morales al gobierno de Arce, alegando traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Morales, quien gobernó Bolivia durante los años 2006-2019, está dispuesto a competir con Arce por el liderazgo del MAS, desafiando así la unidad del partido que él mismo fundó.

Durante el congreso, el MAS realizó modificaciones en sus estatutos, estableciendo que solo pueden postularse como candidatos aquellos militantes con al menos 10 años de antigüedad en el partido, un requisito que Arce no cumple. La decisión sobre estas modificaciones deberá ser ratificada o invalidada por la justicia electoral en el futuro.

Arce había anunciado su ausencia del congreso días antes, argumentando que las organizaciones sociales no estaban adecuadamente representadas en el evento. "No podemos asistir a una casa donde no estarán los verdaderos dueños, las organizaciones sociales", afirmó el mandatario, quien también se acompaña como ministro bajo el gobierno de Morales.

A pesar de no contar con el origen indígena de Morales, Arce consolidó su liderazgo entre las bases sociales y sindicales mediante la implementación de programas de incentivos. Sin embargo, su desaprobación aumentó en los últimos tiempos, llegando al 50% según una encuesta realizada por la empresa privada Diagnosis.

Aunque la oposición se encuentra debilitada, existe una creciente especulación en los círculos del oficialismo de que Arce buscará la reelección, partiendo del rechazo que Morales genera en algunos sectores económicos del país.

FUENTE: Con información de AFP