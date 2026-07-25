sábado 25  de  julio 2026
BRASIL

Partido de oposición nomina a hijo del expresidente Bolsonaro como su candidato presidencial

Se trata del senador Flávio Bolsonaro que oficializó su candidatura de la mano del Partido Liberal de Brasil (PL) y competirá contra Lula da Silva

Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura con el Partido Liberal de Brasil (EFE)

Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura con el Partido Liberal de Brasil (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÃO PAULO -- El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado, 25 de julio, la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

“Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino”, dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, en la que tiene previsto participar el mandatario argentino, Javier Milei.

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Esta composición de imágenes, elaborada el 18 de julio de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026, y al expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star en Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos mientras permanece bajo arresto domiciliario.
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Flávio Bolsonaro, de 45 años de edad, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria, acusado por el régimen del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva de “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022.

Lula se presentará a la reelección a sus 80 años de edad y enfermo; pretende mantenerse en el poder para un cuarto periodo de resultar electo.

Costa Neto, antes de exaltar a Flávio, se acordó del padre de este, a quien definió como el “mayor líder que jamás vio” en su vida. Asimismo, afirmó que es “un honor” recibir a Milei, a quien puso como ejemplo a seguir para Flávio Bolsonaro.

“Es una alegría ver lo que está haciendo por el pueblo argentino”, devolviendo “la confianza y la prosperidad” al país, señaló el dirigente.

Flávio se emocionó al oír a sus hermanos

Durante la ceremonia, Flávio Bolsonaro, con un traje oscuro y camisa blanca sin corbata, escuchó y se emocionó con los mensajes grabados en vídeo de sus hermanos Eduardo, exiliado en Estados Unidos, víctima de una “persecución” judicial, y Carlos.

“Confío en tu capacidad de llevar hacia delante el trabajo de Jair Bolsonaro”, afirmó Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, en el video, mientras Flávio se secaba las lágrimas con un pañuelo, bebía agua y agarraba la mano de su esposa Fernanda Bolsonaro.

A la convención, que tuvo lugar en un espacio del interior del Pacaembu en el que se reunieron cientos de militantes, también asistieron senadores, diputados y gobernadores alineados con el bolsonarismo.

Los comicios de este año se presentan como un nuevo mano a mano entre Lula, máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), y la derecha que encarna ahora Flávio Bolsonaro.

Según los sondeos, Lula parte con cierta ventaja con respecto al primogénito de Jair Bolsonaro.

La última encuesta de la firma Datafolha, divulgada el viernes, dejó a Lula con 48 % de los apoyos frente a 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta de los comicios.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro, con la que ha firmado una tregua, y tras conocerse su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

FUENTE: Con información de EFE

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