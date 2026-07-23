jueves 23  de  julio 2026
Política

Flávio Bolsonaro pide disculpas a su madrastra y llama a la "unidad de la derecha" en Brasil

El senador brasileño y aspirante presidencial Flavio Bolsonaro habla durante el evento La industria en la agenda de los candidatos presidenciales organizado por la Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, el 22 de junio de 2026.

El senador brasileño y aspirante presidencial Flavio Bolsonaro habla durante el evento "La industria en la agenda de los candidatos presidenciales" organizado por la Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, el 22 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÃO PAULO — El senador brasileño Flávio Bolsonaro difundió este jueves en sus redes sociales un video con un mensaje donde ofrece disculpas a su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, y realizó un llamado a la unidad de la militancia conservadora.

En su intervención, el parlamentario arremetió contra su principal rival en las próximas elecciones presidenciales, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que irá tras su cuarto mandato no consecutivo, asegurando que Brasil "no soporta cuatro años más" de alguien que ya tuvo "tres mandatos para hacer y no hizo".

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Esta composición de imágenes, elaborada el 18 de julio de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026, y al expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star en Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos mientras permanece bajo arresto domiciliario.
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Y afirmó que, para "liberar" y "llevar prosperidad" a Brasil, necesita que "todos entren en campo" y lo "ayuden".

En ese sentido, Flávio destacó públicamente la trayectoria de Michelle al frente de la sección femenina del Partido Liberal y valoró su labor en diversas causas sociales.

Asimismo, enfatizó el papel crucial de la ex primera dama en el cuidado del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) debido a diversos problemas de salud, y quien cumple su condena a 27 años en prisión domiciliaria.

"Yo no soy perfecto y una vez más pido disculpas por algunos momentos que causaron incomodidad. Como somos personas públicas, esto acaba siendo explotado por nuestros opositores. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, y menos a la esposa de mi padre", afirmó el senador.

"Rescatar" a Brasil

Asimismo, instó a los seguidores del movimiento bolsonarista a dejar de lado los conflictos y concentrarse en el "objetivo principal, que es rescatar a Brasil".

En ese sentido, invitó a Michelle Bolsonaro a trabajar en conjunto para construir un proyecto político orientado hacia un país "más seguro, próspero y lleno de esperanza" y a evitar que los desacuerdos familiares se conviertan en insumos para ataques de los sectores opositores.

La inhabilitación política y el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro han provocado una profunda fragmentación en la derecha brasileña de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Sin la figura unificadora del exmandatario para imponer un único sucesor, el espectro conservador llega al proceso electoral atomizado en cuatro frentes encabezados por el senador Flávio Bolsonaro, el exgobernador agrario Ronaldo Caiado, el liberal Romeu Zema y el emergente antisistema Renan Santos.

Mientras la izquierda concentra toda su fuerza en torno a la candidatura de Lula, la primera vuelta presidencial en el país se perfila para la derecha como una contienda interna abierta.

A pesar de que Flávio Bolsonaro encabeza las encuestas del bloque conservador con cerca del 30 % de las preferencias, la presencia de estos competidores representa un obstáculo clave para unificar el voto frente al oficialismo.

Candidatos como Caiado, Zema y Santos, cuyos respaldos se sitúan por debajo del 5 % pero resultan determinantes para un balotaje, han endurecido sus críticas hacia el hijo mayor del expresidente.

Esta erosión mutua y los duros cuestionamientos dirigidos a Flávio Bolsonaro por sus presuntos vínculos financieros han agudizado las fracturas internas, alejando la posibilidad de articular un frente derechista sólido de cara a una eventual segunda vuelta.

FUENTE: Con informacion de EFE

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