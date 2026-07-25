sábado 25  de  julio 2026
INVESTIGACIÓN

Ocho muertos, incluyendo seis niños, en un posible homicidio-suicidio en Michigan

Algunas de las víctimas tenían heridas de bala. La policía acudió tras recibir una alerte de humo en la zona de Riverside Trail

Para la policía es sospechosa la muerte de los dos adultos y los seis niños (Redes Sociales)

Para la policía es sospechosa la muerte de los dos adultos y los seis niños (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI -- Ocho personas de una familia murieron, incluyendo seis niños, en un incendio en el estado de Michigan, donde la policía indaga la muerte como un posible homicidio-suicidio porque algunas víctimas tenían también heridas de bala.

Las autoridades esperan este sábado, 25 de julio, los resultados de la autopsia tras descubrir el viernes los cuerpos en el pueblo de Grand Haven Township, que está junto al lago Michigan, declaró a los medios Jacob Sparks, el capitán de policía de la Oficina del Alguacil del Condado de Ottawa.

Lee además
Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Detectives investigan posible homicidio-suicidio tras la muerte de dos hombres en una vivienda de South Miami
Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

La policía indaga como “sospechosas” las muertes de los dos adultos, mayores de 40 años, y de los seis menores de edad, quienes tenían entre cinco y 15 años y cuyas identidades no se han revelado, según el funcionario.

“Es muy pronto para decir si es un homicidio-suicidio; puedo decirles que esa es una teoría que tenemos y estamos viendo si podemos verificar eso”, detalló Sparks fuera del lugar de los hechos.

sin conocer causas del incendio

Los agentes descubrieron los cuerpos cerca de las 11:40 horas del viernes (16:40 GMT) tras recibir reportes de humo de una casa en la zona de Riverside Trail, donde aún no se ha identificado la causa del incendio.

Sparks describió la escena del crimen como “complicada” y “muy grande”, al indicar que todas las personas involucradas en el hecho estaban dentro de la casa, por lo que no cree que haya una amenaza para la población en general.

La Policía del Estado de Michigan está colaborando con la investigación, que también busca determinar si el incendio fue intencional.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

Cuatro muertos en vuelco en Trinidad de embarcación que regresaba a Venezuela con migrantes ilegales

Chile declara estado de catástrofe por temporal que deja cinco muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.
Conflicto bélico

¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

En Venezuela, Jorge Rodríguez, a cargo del ministerio de Comunicación e Información suscribió las garantías electorales frente a la presidenta del CNE, Tibsay Lucena, para las elecciones de 2028.
VENEZUELA

Informe de la CIA abre interrogantes sobre transparencia en elecciones de 2004 y 2024

El periodista David Alandete, y la escritora Zoé Valdés. 
ENTREVISTA

David Alandete, de la trama rusa a Objetivo Venganza: "Cambió mi manera de observar el poder"

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
GUERRA

EEUU interrumpe los bombardeos a Irán mientras Trump espera una solución diplomática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.
Política

Analista: Venezuela no tiene condiciones para realizar elecciones; EEUU trabaja en ese objetivo

El presidente Donald Trump habla durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) 2026 en el Waldorf Astoria en Washington, DC, el 24 de julio de 2026.
Cena de Corresponsales

Trump defiende la creación de un complejo subterráneo: "Lo estoy construyendo para el futuro"

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
CUENTAS CLARAS

Hialeah cobra $2.5 millones y persigue otras cuentas morosas de agua

 Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Meliá, en La Habana, Cuba.
Turismo en picada

La salida de las hoteleras internacionales en Cuba plantea interrogantes sobre el sector turístico