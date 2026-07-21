EEUU concede la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro tras exiliarse por la persecución en Brasil

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos concedió la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y condenado a cuatro años de prisión por "coacciones" a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, según informó el periodista brasileño Paulo Figueiredo.

Figueiredo, persona de confianza del clan Bolsonaro y acusado por su supuesta participación en el golpe de Estado, dio la enhorabuena en sus redes sociales a Eduardo por la concesión de esta 'green card', nombre con el que se conoce al documento que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

"¡Te lo mereces! Aquí, en la tierra de los libres, estás protegido. Seguiremos juntos luchando para que Brasil no tenga más exiliados y para que nuestro pueblo también se libere del yugo de este régimen", escribió, explicando que EEUU le concedió la residencia a Eduardo por sus "habilidades extraordinarias".

En ese sentido, Figueiredo dio las gracias al presidente Donald Trump y al resto de la administración estadounidense por haber hecho esto posible. ¡Qué lleguen más buenas nuevas!", expresó Figueiredo, residente en Estados Unidos y nieto del presidente brasileño João Figueiredo.

La persecución del régimen de Lula

Eduardo Bolsonaro fue condenado hace poco más de un mes a cuatro años de cárcel, en régimen semiabierto, y a otros ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público por supuestas "coacciones" contra la justicia brasileña, en el marco de la trama por el "golpe de Estado" contra su padre, quien cumple una pena de prisión de 27 años, acusado por el régimen del gobernante izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La condena sostiene que Eduardo "lideró" desde Estados Unidos una trama para entorpecer la causa contra su padre. Esto incluye los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas, la suspensión de visados para miembros del Gobierno y las sanciones al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes.

Según apuntan los medios brasileños, Eduardo Bolsonaro habría solicitado esta documentación hace más de un año, pero no habría sido hasta este mes cuando se le concedió. El hijo del expresidente aseguró que ahora se siente "seguro" y que los "abusos" del juez De Moraes en Estados Unidos "no valen nada".

"Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil", declaró al portal Metrópoles.

Más presión contra Bolsonaro

Mientras tanto, la Policía Federal ha concluido el expediente disciplinario que abrió a Eduardo Bolsonaro a finales de enero de este año por "abandono de funciones" y recomendó al Ministerio de Justicia su salida de la institución.

Bolsonaro, que ejercía como administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste de Río de Janeiro, también perdió su escaño como diputado debido a sus "ausencias injustificadas" en sede parlamentaria, a pesar de que intentó ejercer remotamente desde Estados Unidos.

Después de que el Congreso diera por concluido su mandato, la Policía Federal ordenó su reincorporación a la institución, que le había concedido la licencia para ejercer como diputado, lo cual hacía desde 2015.

FUENTE: Con información de Europa Press