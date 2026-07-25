Hialeah cobra $2.5 millones y persigue otras cuentas morosas de agua

MIAMI. - Tras años de acumulación de cuentas morosas bajo administraciones anteriores, Hialeah recibió cerca de 2.5 millones de dólares por deudas de agua de Palmetto General Hospital y Hialeah Hospital, mientras gestiona otras 21 cuentas por aproximadamente 1.05 millones mediante pagos, acuerdos y negociaciones.

La administración del alcalde Bryan Calvo convirtió la recuperación de esos fondos en una de sus prioridades después de asumir el gobierno municipal en enero. La estrategia incluye acuerdos de pago, negociaciones directas, procesos de cobro, gravámenes y acciones dentro de los procedimientos de bancarrota cuando corresponda.

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El avance más importante fue el pago de aproximadamente 2.5 millones de dólares correspondiente a las cuentas de Palmetto General Hospital y Hialeah Hospital, dos centros que estuvieron vinculados a Steward Health Care y que actualmente operan bajo entidades relacionadas con Healthcare Systems of America, conocida como HSA.

Además, otras 21 cuentas comerciales, de condominios y asociaciones, por alrededor de 1.05 millones de dólares, han sido pagadas, se encuentran bajo planes de pago o permanecen en negociaciones avanzadas, según un reporte del Departamento de Agua y Alcantarillado de Hialeah.

Hospitales pagan casi $2.5 millones

El reporte municipal señala que se alcanzó un acuerdo relacionado con las cuentas de Steward HH, Inc. y Steward PGH, Inc.

Como parte del acuerdo, HSA presentó un pago de 1,474,963.90 dólares correspondiente a Palmetto General Hospital y otro de 1,010,961 dólares por Hialeah Hospital. En decir, ambos pagos suman 2,485,925 dólares.

“El pago ha sido recibido”, indica el reporte municipal, al confirmar la recepción del dinero.

El documento también señala que aproximadamente 300.000 dólares en cargos por pagos atrasados serán aplicados como créditos a futuras facturas de las cuentas correspondientes.

Un dato importante es que las facturas combinadas de los dos hospitales representaban cerca del 66% de aproximadamente 3.6 millones en pagos atrasados por servicios de agua que la ciudad intentaba recuperar.

Otro apunte destacable es que, según la información suministrada, menos de 40 de las más de 60.000 cuentas de agua y alcantarillado de Hialeah presentaban atrasos superiores a los 120 días.

Cómo se acumuló la deuda

El alcalde Bryan Calvo explicó que la deuda de los hospitales se acumuló durante varios años, mientras las instalaciones atravesaban cambios de propietarios, dificultades financieras y procesos de bancarrota.

“Independientemente de las circunstancias de cada propietario, el servicio de agua continuó prestándose y la deuda siguió creciendo”, señaló el alcalde.

Calvo afirmó que su administración decidió priorizar la recuperación del dinero para evitar que los residentes y contribuyentes de Hialeah terminaran absorbiendo el costo de servicios utilizados por grandes clientes comerciales.

“Lo importante es que esta administración decidió convertir la recuperación de esos fondos en una prioridad para proteger el dinero de los contribuyentes”, sostuvo.

La estrategia de Hialeah

El alcalde indicó que la Ciudad mantuvo una posición firme durante las negociaciones con las entidades sanitarias y utilizó los mecanismos de cobro disponibles dentro del marco legal.

“Nuestra estrategia fue mantenernos firmes, trabajar dentro del marco legal y no dejar de insistir hasta lograr una solución”, declaró.

Según el alcalde, la administración sostuvo conversaciones con las partes involucradas y dejó claro que la Ciudad defendería los intereses de sus residentes.

“Se mantuvieron conversaciones con todas las partes involucradas, se utilizaron los mecanismos de cobro disponibles y dejamos claro que la Ciudad defendería los intereses de nuestros residentes”, afirmó.

El edil evitó evaluar directamente las decisiones de administraciones anteriores, aunque reconoció que se trata de problemas heredados.

A la pregunta si él en su etapa de concejal estuvo al tanto de estas deudas, Calvo señaló:

“Los concejales no administran directamente el Departamento de Agua ni controlan los procesos de cobro de las cuentas.

Una vez asumimos esta administración, hicimos de la recuperación de cuentas morosas una prioridad y los resultados hablan por sí solos”, señaló.

Otras cuentas comerciales y de condominios

La recuperación no se limita a los dos hospitales. El Departamento de Agua y Alcantarillado informó que unas 21 cuentas adicionales, pertenecientes a condominios, asociaciones y comercios, representan alrededor de 1.05 millones de dólares.

Parte de ese dinero ya fue pagado y otra parte permanece sujeta a planes de pago o negociaciones avanzadas.

Entre las entidades mencionadas en el reporte compartido con DIARIO LAS AMÉRICAS aparece Thumbelina Academy, que habría liquidado completamente su deuda.

También figura The Westland Condominium Association, administrada por Neighborhood Property Management. La información suministrada indica que esta cuenta, cuyo saldo era de aproximadamente 180.000 dólares realizó pagos, aunque no precisa si el balance quedó completamente saldado.

Según el informe del Departamento de agua, existen cuentas comerciales por alrededor de 700.000 dólares bajo planes de pago. En ese grupo aparecen Westland Eden Condominium, Westland Plaza Gardens, Kings Castle Condo Association y Paraiso at Hialeah Condo.

La diferencia entre los aproximadamente 700.000 incluidos en planes de pago y el total de 1.05 millones dólares se relaciona con cuentas que ya fueron pagadas, permanecen en negociación o se encuentran en distintas etapas del proceso de recuperación.

Gravámenes y acciones legales

Las cuentas cuyos titulares no han respondido a los requerimientos de pago de la ciudad continúan sujetas al proceso formal de cobro, que puede incluir gravámenes y otras acciones legales.

También entre los morosos, existen algunos casos más difíciles vinculados a bancarrotas, por lo que la Ciudad podría continuar el reclamo dentro del proceso judicial aplicable y respetar las restricciones establecidas por los tribunales.

Calvo afirmó que la estrategia será la misma para las cuentas pendientes. Por una parte, facilitar acuerdos con los clientes dispuestos a pagar y por la otra, utilizar las herramientas legales cuando no exista cooperación.

“Trabajar con quienes desean cumplir, establecer planes de pago cuando corresponda y utilizar el proceso de gravámenes y las demás herramientas legales cuando un cliente simplemente decide no pagar”, explicó.

Reforzarán vigilancia a retrasos

La administración municipal también prepara cambios para evitar que nuevas deudas alcancen cifras millonarias.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un monitoreo más frecuente de las cuentas morosas, una intervención más rápida cuando comienzan los atrasos y una aplicación más consistente de las políticas de cobro.

“Estamos fortaleciendo el monitoreo de cuentas morosas, acelerando los procesos de intervención cuando una cuenta comienza a acumular atrasos y aplicando las políticas de cobro de forma más consistente”, afirmó Calvo.

“Nuestro objetivo es actuar mucho antes de que una deuda alcance cifras tan elevadas”, agregó.

El enfoque pretende reducir el tiempo entre el primer incumplimiento y las acciones de cobro, especialmente en cuentas comerciales con consumos elevados y balances capaces de crecer rápidamente.

Para residentes y grandes clientes

El alcalde defendió la política de cobro como una cuestión de igualdad entre los clientes del sistema municipal.

Los residentes pueden recibir avisos de suspensión del servicio por deudas considerablemente menores que las acumuladas por hospitales, condominios o negocios.

Calvo sostuvo que la ciudad no puede exigir responsabilidad a una familia mientras permite que grandes entidades mantengan balances millonarios sin enfrentar procesos de cobro.

“Las reglas deben aplicarse de manera justa para todos”, afirmó.

“No sería correcto exigirle a una familia que pague su factura mientras la Ciudad ignora deudas millonarias de otros clientes”, agregó.

Según el alcalde, la obligación del gobierno municipal consiste en proteger a quienes pagan puntualmente y garantizar que todos los usuarios respondan por los servicios recibidos.

“Nuestra obligación es tratar a todos con el mismo nivel de responsabilidad y proteger a quienes sí cumplen con sus obligaciones”, dijo.

Transparencia sobre morosos

La transparencia es fundamental para que los residentes conozcan cómo se administran los recursos públicos y cómo avanza la recuperación de las deudas, sostuvo el edil.

“La transparencia es fundamental porque genera confianza y permite que los residentes sepan cómo se administran los recursos públicos”.

Sobre la posibilidad de crear una lista pública de clientes morosos, el alcalde optó por la prudencia y señaló que la propuesta tendría que ser evaluada jurídicamente.

“Cualquier medida de ese tipo tendría que evaluarse dentro del marco legal aplicable y con el objetivo de servir al interés público, no de señalar a personas o empresas”, explicó.

“Nuestro enfoque seguirá siendo recuperar el dinero que pertenece a los contribuyentes y administrar esos recursos con responsabilidad”, concluyó.

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