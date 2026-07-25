sábado 25  de  julio 2026
POLÍTICA ESTATAL

Miami Beach dedica un día a la senadora Ileana García por su respaldo a proyectos clave para la ciudad

La Ciudad de Miami Beach reconoció a la legisladora estatal por su gestión a favor de iniciativas de infraestructura, resiliencia y mejoras comunitarias impulsadas durante la más reciente sesión legislativa de Florida

La senadora estatal republicana Ileana García.

La senadora estatal republicana Ileana García.

Captura de pantalla/campaña Ileana García
“El alcalde y la Comisión de la Ciudad se complacen en reconocer a la senadora Ileana García por su liderazgo, colaboración y compromiso continuo con el avance de los intereses de la Ciudad de Miami Beach”, señala la proclamación.

“El alcalde y la Comisión de la Ciudad se complacen en reconocer a la senadora Ileana García por su liderazgo, colaboración y compromiso continuo con el avance de los intereses de la Ciudad de Miami Beach”, señala la proclamación.

OFICINA ILEANA GARCÍA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– La Ciudad de Miami Beach proclamó oficialmente el 23 de julio de 2026 como el Día de la Senadora Ileana García, una distinción con la que reconoce el trabajo de la legisladora estatal en favor de proyectos considerados estratégicos para el municipio y su colaboración con las autoridades locales durante la sesión legislativa de Florida 2026-2027.

La proclamación, aprobada por el alcalde Steven Meiner y la Comisión de la Ciudad, resalta la participación de García en la obtención de recursos estatales para obras de infraestructura, además de su respaldo a iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia y elevar la calidad de vida de los residentes de Miami Beach.

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Entre las gestiones incluidas en el documento figura la asignación de 900,000 dólares para el proyecto de reconstrucción de Alton Road (State Road 907), una inversión destinada a modernizar esa importante vía, reforzar la seguridad y aumentar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a futuros eventos climáticos.

La distinción también destaca la obtención de 500,000 dólares para reparaciones estructurales en una instalación comunitaria de North Beach, un espacio que presta servicios a residentes de todas las edades y constituye un recurso esencial para ese sector del municipio.

Asimismo, el gobierno municipal valoró el respaldo de la senadora al financiamiento de la Fase III del proyecto de West Avenue. Aunque esa partida fue vetada posteriormente por el gobernador de Florida, el documento señala que ese esfuerzo reflejó su compromiso con inversiones dirigidas a fortalecer la infraestructura costera y promover la resiliencia de Miami Beach a largo plazo.

“El alcalde y la Comisión de la Ciudad se complacen en reconocer a la senadora Ileana García por su liderazgo, colaboración y compromiso continuo con el avance de los intereses de la Ciudad de Miami Beach”, señala la proclamación.

“El alcalde y la Comisión de la Ciudad se complacen en reconocer a la senadora Ileana García por su liderazgo, colaboración y compromiso continuo con el avance de los intereses de la Ciudad de Miami Beach”, señala la proclamación.

El texto también subraya la disposición de García para mantener una comunicación constante con las autoridades municipales, conocer de primera mano las prioridades de la comunidad y colaborar en la búsqueda de soluciones para asuntos de interés local.

García representa el Distrito 36 en el Senado de Florida, que abarca Miami Beach, North Bay Village, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands y parte de la ciudad de Miami. Electa por primera vez en 2020, la legisladora republicana ha impulsado iniciativas relacionadas con infraestructura, transporte, resiliencia costera, seguridad pública y asuntos de interés para la comunidad cubanoamericana.

“El alcalde y la Comisión de la Ciudad se complacen en reconocer a la senadora Ileana García por su liderazgo, colaboración y compromiso continuo con el avance de los intereses de la Ciudad de Miami Beach”, señala la proclamación.

El documento fue firmado por el alcalde Steven Meiner, la vicealcaldesa Laura Domínguez y los comisionados Tanya K. Bhatt, Alex Fernández, Joseph Magazine, Mónica Mateo-Salinas y David Suárez, quienes oficializaron la designación del 23 de julio como el Día de la Senadora Ileana García en Miami Beach.

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