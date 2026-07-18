sábado 18  de  julio 2026
POLÍTICA

Justicia de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por nuevas restricciones judiciales

El líder argentino mantiene su viaje a Brasil, pero el Supremo Tribunal Federal vetó cualquier visita al exmandatario mientras rige una prohibición de 30 días

Esta composición de imágenes, elaborada el 18 de julio de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026, y al expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star en Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos mientras permanece bajo arresto domiciliario.

Esta composición de imágenes, elaborada el 18 de julio de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026, y al expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star en Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos mientras permanece bajo arresto domiciliario.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA_ La Corte Suprema de Brasil rechazó la solicitud para que el presidente de Argentina, Javier Milei, visite al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria por orden judicial. La decisión se produce en medio de nuevas restricciones impuestas por el juez Alexandre de Moraes, que limitan las visitas al exmandatario y le prohíben mantener actividades de carácter político.

Bolsonaro, de 71 años, tenía previsto recibir a Milei el próximo 25 de julio en su residencia de Brasilia, donde cumple arresto domiciliario. Sin embargo, el magistrado resolvió que la visita no puede realizarse debido a una prohibición general de ingresos vigente por 30 días, dictada tras considerar que el exgobernante incumplió medidas cautelares relacionadas con la difusión de mensajes políticos.

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¿Por qué la Justicia negó la visita de Milei?

Según la resolución judicial, el juez Alexandre de Moraes estableció que Bolsonaro solo podrá recibir durante ese período visitas médicas, sesiones de fisioterapia y reuniones con sus abogados.

La medida fue adoptada luego de que el magistrado concluyera que el expresidente utilizó a terceros para divulgar una carta de contenido político, pese a tener prohibido comunicarse por redes sociales o difundir mensajes con fines políticos.

Los abogados de Bolsonaro habían solicitado autorización para que Milei acudiera acompañado por una delegación integrada por el canciller argentino, Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un intérprete. No obstante, Moraes determinó que la petición quedó sin efecto debido a las nuevas restricciones.

Nuevas restricciones contra Bolsonaro

Además de limitar las visitas, la resolución establece que Bolsonaro no podrá recibir personas con fines político-electorales hasta después de las elecciones generales previstas para octubre.

Tampoco podrá difundir manifiestos o mensajes de carácter político, incluso mediante intermediarios, según dispuso el magistrado.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, calificó la decisión como un "abuso" y acusó al juez de actuar por motivaciones políticas en un video publicado en la red social X.

Por su parte, el abogado João Henrique de Freitas cuestionó la secuencia de las decisiones judiciales. Afirmó que la defensa presentó la solicitud para la visita de Milei el viernes y que pocas horas después se decretó la suspensión general de visitas, lo que consideró una "coincidencia conveniente".

Contexto: el proceso judicial contra Bolsonaro

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, permanece bajo prisión domiciliaria por motivos de salud mientras enfrenta un proceso judicial relacionado con la presunta planificación de un intento de impedir la investidura del actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

El caso es dirigido por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), y forma parte de las investigaciones sobre los hechos que rodearon la crisis institucional posterior a esos comicios.

¿Qué ocurrirá ahora?

Javier Milei mantiene prevista su visita a Brasil para participar el 25 de julio en la convención del Partido Liberal, donde, según la prensa brasileña, será oficializada la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.

La prohibición impuesta por la Corte Suprema impide, por ahora, cualquier encuentro entre Milei y el expresidente brasileño mientras permanezcan vigentes las restricciones judiciales.

FUENTE: Con información de AFP

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