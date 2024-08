Partidos ratifican ante el Tribunal que se publiquen las actas y se respete el voto

VENEZUELA Edmundo González anuncia que no asistirá ante el Tribunal Supremo en manos del chavismo

Señaló que tienen derecho “a la duda razonable” sobre los resultados informados por el CNE, que dio como ganador a Nicolás Maduro sin haber publicado las actas de escrutinio. Destacó que tanto la Plataforma Unitaria como el Comando con Venezuela, “del cual somos miembros”, hicieron una publicación en una página web de las actas en su poder.

Consultado sobre si consignaron dichas copias de las actas a la Sala Electoral, Rosales indicó que no era necesario presentar lo que ya publicó la Plataforma Unitaria en el portal resultadosconvzla.com, cuya última actualización, con 83.50% de las actas escrutadas, arroja un triunfo de Edmundo González con 67% de la votación (7,303,480 votos) sobre Nicolás Maduro con 30% (3,316,142 votos). Aún así, evitó aclarar si el TSJ le solicitó dicha consignación.

Además, Rosales dijo que esas actas deben reflejar “lo que significó la masiva participación del pueblo de Venezuela, esa ha sido nuestra presencia de los que postulamos a Edmundo González. Aspiramos que a partir de esa publicación, siguiendo el mandato de la Constitución y las leyes, se declare y se establezcan los resultados definitivos del proceso del 28J”.

Por otra parte, sobre la ausencia de Edmundo González a la citación hecha por la Sala Electoral, dijo que el diplomático “usó la vía epistolar” para responder a ese llamado. “Son dos maneras de hacer presencia”, refirió.

"En vivo"

El canal oficial VTV siguió "en vivo", pero en partes, las audiencias. A continuación la presentación del representante de la Mesa de la Unidad Democrática, el partido "de la manito", José Luis Cartaya.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VTVcanal8/status/1821200938951917574&partner=&hide_thread=false #EnVideo| Inicia la audiencia del representante del partido Mesa de la Unidad Democrática, José Luis Cartaya, en la Sala Electoral del @TSJ_Venezuela#JusticiaSoberana pic.twitter.com/spGcQdp3Sd — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 7, 2024

Mientras que Simón Calzadilla, representante de MPV, recordó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) dice que la totalización y la tabulación mesa por mesa debe entregarse en 48 horas a los participantes de cada elección.

“Esto no ha ocurrido y lo dijimos en el TSJ (…) que no entendíamos qué hacíamos aquí, qué controversia se está dirimiendo porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales, totalizar, adjudicar y proclamar es el Consejo Nacional Electoral», afirmó.

La omisión de parte del Consejo Nacional Electoral es “absolutamente irregular. Lo que debemos exigir a las instituciones es que se pongan al servicio de la transparencia y exigirle al ente comicial que acate las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), que le indican claramente que en un plazo de 48 debería concluir el proceso de totalización con la debida tabulación mesa por mesa que dan esos resultados”, afirmó Simón Calzadilla, secretario general nacional del Movimiento Por Venezuela.

Al salir de la audiencia ocurrida en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Calzadilla aseguró que “hoy salimos de este alto tribunal con más dudas que cuando llegamos y no se nos aclaró que estábamos haciendo, ni en qué consistía esta interpelación por parte de los magistrados”.

¿Qué pruebas?

La solicitud de los partidos que apoyan a González Urrutia es que se entreguen la totalidad de las actas. "¿Qué pruebas vamos a consignar si el Consejo Nacional Electoral no nos ha entregado las actas debidamente tabuladas? (…) Las copias de las actas que están en posesión de los partidos y pueden acreditar los candidatos es para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados de cada una con los resultados de la acta de totalización mesa por mesa”, indicó Calzadilla.

"Para que la Sala Electoral del TSJ se aboque al conocimiento, es que uno de los actores impugne esos resultados, cosa que no sabemos si eso se ha hecho. En la boleta de citación no se especificaba el por qué yo acudía aquí y se nos exigía unos instrumentos electorales que la LOPE establece, claramente, que deben estar en custodia del Plan República y la Fuerza Armada a disposición del CNE”, precisó

“Si no hay totalización qué impugnó Maduro, eso quisiera saber yo”, precisa Calzadilla. "Todo candidato tiene el derecho de impugnar la totalización y actuaciones emanadas del CNE, el tema es que esas actuaciones no las ha entregado el CNE a los actores y los partidos, no sabemos ni siquiera qué votación sacamos”.

“Hemos dejado constancia verbal de que ni nuestra organización política, ni ninguna otra organización política y candidato por nosotros conocido, ha recibido el acta de totalización debidamente desglosada y tabulada como lo dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con los resultados mesa por mesa”, afirmó Simón Calzadilla.

FUENTE: TAL CUAL / EFECTO COCUYO / LA CHICHARRA DIGITAL / REDES SOCIALES / DIARIO LAS AMÉRICAS