Periodista Luis Galeano es un perseguido de Daniel Ortega, tiene pruebas para recibir asilo político

MIAMI.- El periodista y opositor nicaragüense Luis Manuel Chavarría Galeano, detenido el lunes en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene pruebas para demostrar que es un perseguido de la dictadura Ortega-Murillo y poder argumentar así su solicitud de asilo político.

Así lo expresó Carlos Sánchez Berzaín, jurista y director del Interamerican Institute for Democracy al unir su voz a organizaciones políticas, periodistas y opositores en el exilio que abogan por la liberación de Galeano y expresan su solidaridad.

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Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, fue retenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Miami-Dade, según informó la plataforma del programa.

Su esposa Deykell Santamaría confirmó que él se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue abordado por ICE.

Perseguido en Nicaragua

“Luis Galeano es un periodista perseguido por la narcodictadura de Nicaragua, de lo cual no hay duda, y tiene plena prueba para recibir el asilo”, afirmó Sánchez Berzaín al ser consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Yo espero que el juez que conozca la causa le conceda el asilo”, dijo tras explicar que una vez que la información sea oficializada por ICE se convocará una audiencia para resolver el caso.

Acerca del procedimiento migratorio el abogado y político boliviano sostuvo , “son las leyes de EEUU; es penoso pero es la ley”.

El periodista nicaragüense, de 48 años, perseguido, despojado de su nacionalidad y de todos sus bienes en 2023 por el régimen de Ortega, abandonó el país en diciembre de 2018 tras una orden de captura junto con otros opositores.

También fueron desnacionalizados por el régimen nicaragüense los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, entre una lista de 94 personas, todos exiliados.

¡Gracias Señor! — Luis Galeano (@Galeanoluis12) October 25, 2024

Gestiones por la libertad

Tras conocerse la noticia de la “retención de Luis Galeano otros exiliados nicaragüenses han hecho gestiones por su liberación, entre ellos Félix Maradiaga, académico y opositor de la dictadura de su país, presidente de @RELIALred, la principal red de organizaciones liberales clásicas en América Latina y experto en Democracia Global.

“Hemos realizado gestiones para que su caso reciba atención urgente”, dijo a DLA, tras expresar su solidaridad con el periodista y su familia.

“Respetamos el derecho sobernao de los Estados Unidos a proteger sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. Hemos insistido, al mismo tiempo, en que Luis es un periodista exiliado desde 2018 con solicitud de asilo pendiente, despojado de su nacionalidad por la dictadura Ortega-Murillo y señalado como ‘traidor a la patria’ por informar”, afirmó el profesor.

Informó que reforzarán las gestiones a favor de Galeano desde Washington, en el marco de una audiencia en el Congreso, y agradeció a la congresista republicana María Elvira Salazar el apoyo manifestado.

Expresó su confianza en que las autoridades “examinarán su expediente con rigor, garantizarán el debido proceso y reconocerán el grave riesgo que enfrenta”.

“Deportarlo a Nicaragua sería entregarlo a quienes lo persiguieron”, subrayó Madariaga.

En su ejercicio profesional cotidiano, Galeano sostiene una postura vertical frente a la dictadura vigente en su país, tanto en programas periodísticos como en foros donde realiza contundentes denuncias.