Muere el periodista Jesús "Chucho" Gallegos, fundador de TVyNovelas

MIAMI.- El periodista mexicano y fundador de la revista TVyNovelas Jesús "Chucho" Gallegos falleció a los 84 años, luego de luchar contra complicaciones de salud en las últimas semanas, debido a una bacteria que le causó hemorragias internas y pérdida importante de sangre, según informó el periodista Gil Barrera.

La confirmación de la muerte del comunicador fue hecha por Gustavo Adolfo Infante en X: “Estoy en posibilidades de confírmales que alrededor de las 7pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista Chucho Gallegos, fundador de la revista TVyNovelas y maestro mío. El ‘Chicuelo’ fallece a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”.

Diversos programas y periodistas mexicanos informaron que en agosto Gallegos contrajo una infección bacteriana intestinal. En ese momento, los médicos pudieron controlar el cuadro y le dieron el ata.

Sin embargo, el lunes 7 de septiembre estuvo en terapia intensiva en el Hospital La Raza, en Ciudad de México, donde falleció.

Trayectoria

Nacido el 17 de diciembre de 1941, en Ciudad de México, Jesús Gallegos creció en la colonia Pantitlán.

Previo a dedicarse al periodismo, estudió tres años en la Escuela Normal Superior de Maestros. Pero fue en 1962, cuando inició su carrera en los medios de comunicación como parte del semanario ¡Hoy! y en los medios vespertinos Atisbos y ABC.

En 1965 se incorpora al equipo de El Sol de México, donde destacó en la fuente de Espectáculos.

"Para 1968 combina tres empleos: colabora en ese diario, en Tele-Guía y es jefe de redacción de Hoy Domingo, publicación donde coincide con Jacobo Zabludovsky, quien lo bautiza como 'el reportero de lo insólito'", reseña Infobae.

Pero fue en 1979 cuando fundó TVyNovelas, revista que dirigió durante 26 años. La publicación se consagró en el panorama internacional llegando a mercados en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Con este éxito, se crean los Premios TVyNovelas.

Entre las figuras de renombre que entrevistó se encuentran: Juan Gabriel, Agustín Lara, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández.

Gallegos también tuvo espacios en emisoras como La Hora Domecq, Radio Trece, Radio Fórmula y Radio Centro, y una destacada columna en el periódico Reforma en 2006. Y hasta su muerte figuró como director de la fuente de espectáculos del Diario Basta!.

En julio de 2026, recibió por parte del Gobierno de Veracruz la distinción Jorge Saldaña por sus 64 años de trayectoria editorial.

Reacciones

La noticia ha generado diversas reacciones en la comunidad artística mexicana y el gremio periodístico.

“Hoy despedimos no solo a un gran cronista y maestro de generaciones de periodistas, sino a un caballero de las letras que transformó la forma de contar las historias de la farándula nacional. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, a sus hijos, familiares, amigos y a todo el gremio periodístico que hoy lamenta su partida. ¡Bien viaje, maestro! Tu memoria vivirá siempre en las páginas de nuestra cultura. Descanse en paz”, reza un mensaje expuesto en Instagram por Televisa Espectáculos.

“Una muy triste noticia. Se nos va ‘Chucho’ Gallegos, gran amigo y periodista, con quien compartí una linda amistad. Mi hija María y su hijo fueron compañeros en la primaria. Abrazo a su familia. Siempre te recordaremos ‘Chucho’ querido”, compartió la actriz y cantante mexicana Laura Flores.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado señaló en X: “Fallece a los 84 años Jesús ‘Chucho’ Gallegos, fundador de TVyNovelas y creador de los Premios a la televisión. Empezó en El Sol de México. Entrevistó a María Félix, Juan Gabriel, Julio Iglesias. Se apaga una de las memorias más largas del entretenimiento. QEPD”.