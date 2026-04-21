EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.

QUITO. - Los gobiernos de Ecuador y EEUU suscribieron el compromiso de fortalecer mediante un acuerdo la cooperación en seguridad contra organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al narcotráfico y delitos que representan un peligro para ambos países y la región.

El acuerdo fue firmado en Quito por el ministerio del Interior del país andino John Reimberg y el agreado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés) Héctor Quintana, el cual incluye el intercambio de información, capacitación a la Policía, asistencia técnica, y la detección temprana de personas consideradas como de riesgo en aeropuertos, entre otras medidas.

MEDIDAS Ecuador anuncia toque de queda en Quito y Guayaquil en ofensiva contra el narcotráfico

El acto contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el jefe de misión de EEUU, Lawrence Petroni.

Ecuador, que comparte fronteras con Colombia y Perú, ha sido centro de la violencia y particularmente del narcotráfico durante mucho tiempo y ha tocado al gobierno de Noboa adoptar políticas para contenerlo particularmente en los últimos años.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la cooperación con la HSI de EEUU permitió la incautación de más de 78 toneladas de cocaína, en torno a 55 armas de fuego, alrededor de 2,4 millones de dólares y el arresto de 300 personas, según apuntaron los funcionarios durante el acto.

Acuerdo contra el narcotráfico

El memorando establece un marco legal para el intercambio "seguro y oportuno" de información, según detalló la canciller Sommerfeld durante el acto, y también permitirá combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos y el abuso sexual infantil, explicó la Embajada de EEUU en Ecuador, según el reporte.

Además, contempla capacitar y entrenar a la Policía, coordinar asistencia técnica.

El acuerdo plantea también, junto a la Subsecretaría de Migración, detectar de forma temprana en aeropuertos y oficinas fronterizas a personas con alertas por terrorismo, de Interpol o con antecedentes por delitos sexuales contra menores.

Este lunes, la Iglesia católica de Ecuador instó al gobierno a actuar con "firmeza y justicia" para proteger a los ciudadanos frente a la crisis de violencia que cerró 2025 con un récord de 9.269 homicidios y registró 2,086 asesinatos solamente entre enero y marzo pasado.

EEUU aliado estratégico de Ecuador

Según la canciller de Ecuador, "la firma de este memorando no es un trámite administrativo, es la reafirmación de una voluntad de nuestros países de proteger a nuestros ciudadanos y enfrentar de manera coordinada las amenazas del crimen organizado transnacional".

Reimberg destacó que EEUU es un "aliado estratégico clave" para Ecuador en materia de seguridad y subrayó que el acuerdo "activa los mecanismos técnicos" que elevan el nivel de coordinación bilateral frente al crimen organizado.

"Las organizaciones criminales transnacionales no conocen de fronteras (...) La suscripción de este memorando no hace más que reafirmar el compromiso de los Estados Unidos y el Ecuador en continuar la colaboración en prevenir y combatir el crimen organizado", añadió por su parte Quintana, agregado de HSI.

En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" a las que el presidente, Noboa declaró la "guerra" en 2024, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

Toque de queda por seguridad

Ante la falta de seguridad en el país, el presidente Noboa anunció toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios a partir del 3 de mayo, para endurecer la lucha contra el crimen.

La medida incluye a la provincia de Pichincha, en la capital de Quito, y se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas hasta el próximo 18 de mayo.

Además, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar), se informó.

FUENTE: Información de EFE