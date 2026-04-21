martes 21  de  abril 2026
COOPERACIÓN

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico

El gobierno de Daniel Noboa consideró a EEUU un "aliado estratégico clave” en la coordinación bilateral frente a organizaciones criminales transnacionales

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Los gobiernos de Ecuador y EEUU suscribieron el compromiso de fortalecer mediante un acuerdo la cooperación en seguridad contra organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al narcotráfico y delitos que representan un peligro para ambos países y la región.

El acuerdo fue firmado en Quito por el ministerio del Interior del país andino John Reimberg y el agreado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés) Héctor Quintana, el cual incluye el intercambio de información, capacitación a la Policía, asistencia técnica, y la detección temprana de personas consideradas como de riesgo en aeropuertos, entre otras medidas.

Lee además
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
ENFRENTAMIENTOS

Petro anuncia demanda por "calumnia" al presidente de Ecuador tras críticas a lucha contra narcotráfico
Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.
MEDIDAS

Ecuador anuncia toque de queda en Quito y Guayaquil en ofensiva contra el narcotráfico

El acto contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el jefe de misión de EEUU, Lawrence Petroni.

Ecuador, que comparte fronteras con Colombia y Perú, ha sido centro de la violencia y particularmente del narcotráfico durante mucho tiempo y ha tocado al gobierno de Noboa adoptar políticas para contenerlo particularmente en los últimos años.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la cooperación con la HSI de EEUU permitió la incautación de más de 78 toneladas de cocaína, en torno a 55 armas de fuego, alrededor de 2,4 millones de dólares y el arresto de 300 personas, según apuntaron los funcionarios durante el acto.

Acuerdo contra el narcotráfico

El memorando establece un marco legal para el intercambio "seguro y oportuno" de información, según detalló la canciller Sommerfeld durante el acto, y también permitirá combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos y el abuso sexual infantil, explicó la Embajada de EEUU en Ecuador, según el reporte.

Además, contempla capacitar y entrenar a la Policía, coordinar asistencia técnica.

El acuerdo plantea también, junto a la Subsecretaría de Migración, detectar de forma temprana en aeropuertos y oficinas fronterizas a personas con alertas por terrorismo, de Interpol o con antecedentes por delitos sexuales contra menores.

Este lunes, la Iglesia católica de Ecuador instó al gobierno a actuar con "firmeza y justicia" para proteger a los ciudadanos frente a la crisis de violencia que cerró 2025 con un récord de 9.269 homicidios y registró 2,086 asesinatos solamente entre enero y marzo pasado.

EEUU aliado estratégico de Ecuador

Según la canciller de Ecuador, "la firma de este memorando no es un trámite administrativo, es la reafirmación de una voluntad de nuestros países de proteger a nuestros ciudadanos y enfrentar de manera coordinada las amenazas del crimen organizado transnacional".

Reimberg destacó que EEUU es un "aliado estratégico clave" para Ecuador en materia de seguridad y subrayó que el acuerdo "activa los mecanismos técnicos" que elevan el nivel de coordinación bilateral frente al crimen organizado.

"Las organizaciones criminales transnacionales no conocen de fronteras (...) La suscripción de este memorando no hace más que reafirmar el compromiso de los Estados Unidos y el Ecuador en continuar la colaboración en prevenir y combatir el crimen organizado", añadió por su parte Quintana, agregado de HSI.

En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" a las que el presidente, Noboa declaró la "guerra" en 2024, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

Toque de queda por seguridad

Ante la falta de seguridad en el país, el presidente Noboa anunció toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios a partir del 3 de mayo, para endurecer la lucha contra el crimen.

La medida incluye a la provincia de Pichincha, en la capital de Quito, y se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas hasta el próximo 18 de mayo.

Además, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar), se informó.

FUENTE: Información de EFE

Temas
Te puede interesar

Wall Street abre con ganancias en sus principales índices

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

Chile y EEUU firman memorando de entendimiento para explotación de minerales críticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Comisionado de Miami Beach Alex Fernandez toma la palabra en un evento. 
SERVICIO PÚBLICO

Miami Beach busca frenar remolques a residentes por infracciones menores de parqueo

Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.
COOPERACIÓN

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 
CIFRAS ROJAS

Cuba cierra marzo con cifras récord de represión