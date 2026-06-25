jueves 25  de  junio 2026
ACUERDOS

Ecuador estrecha lazos con EEUU en materia de seguridad

Daniel Noboa sostuvo una reunión con la enviada especial para el Escudo de las Américas, con énfasis en seguridad y combate al crimen organizado

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es recibida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito el 31 de julio de 2025.&nbsp;

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es recibida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito el 31 de julio de 2025. 

Foto de Alex Brandon / POOL / AFP
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YOR _El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este jueves en Nueva York con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir el crimen organizado, en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.

Según informó la Presidencia ecuatoriana a través de la red social X, ambas autoridades abordaron el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, con especial énfasis en la lucha contra las organizaciones criminales y la puesta en marcha de acciones conjuntas para reforzar la seguridad ciudadana en Ecuador.

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La nota oficial señala que Noboa y Noem también analizaron iniciativas orientadas a promover la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las familias ecuatorianas.

Cooperación en el marco del Escudo de las Américas

La reunión se desarrolló en el contexto del programa regional Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación hemisférica contra los carteles del narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció recientemente que su gobierno se sumará a esta estrategia regional una vez asuma el poder.

Asistencia internacional contra el crimen organizado

Durante el encuentro también se revisaron mecanismos de cooperación internacional y posibles líneas de apoyo contempladas en el Decreto Ejecutivo N.º 424, mediante el cual el Gobierno ecuatoriano habilitó la recepción de asistencia internacional para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en el país.

La normativa faculta al Estado ecuatoriano a recibir apoyo de gobiernos aliados y otorga herramientas extraordinarias para neutralizar las amenazas que representan las estructuras criminales para la seguridad ciudadana.

Agenda en Estados Unidos

Como parte de su visita a Estados Unidos, Noboa también tiene previsto reunirse con representantes de la comunidad migrante ecuatoriana y con potenciales inversionistas interesados en proyectos para el país.

Se trata del cuarto viaje oficial del mandatario a Estados Unidos en lo que va de 2026.

Entre el 6 y el 8 de marzo participó en Miami en la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump junto a otros líderes de la región.

Posteriormente, entre el 2 y el 6 de abril realizó un viaje de carácter personal, sin agenda oficial conocida.

Del 12 al 17 de mayo visitó Washington, donde sostuvo un encuentro con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y participó en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Antes de la actual visita a Nueva York, Noboa también estuvo en Estados Unidos entre el 11 y el 14 de junio para cumplir una agenda de trabajo cuyos detalles no fueron ampliamente divulgados.

En lo que va del año, el mandatario ecuatoriano también ha realizado visitas oficiales a República Dominicana, Chile, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Bélgica.

FUENTE: Con información de EFE

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