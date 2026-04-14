Perú avanza a segunda vuelta con Keiko Fujimori al frente de los resultados parciales

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú inspeccionan el material electoral para su registro y almacenamiento durante el segundo día de las elecciones presidenciales en Pucallpa, Perú, el 13 de abril de 2026.

Una mujer indígena emite su voto en San Pablo de Tushmo, cerca de Pucallpa, región de Ucayali, Perú, el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

LIMA.- La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , se consolida como la más votada en la primera vuelta de las elecciones generales de Perú , al alcanzar el 16,9% de los sufragios con más del 73% del escrutinio completado, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con este resultado, Fujimori se perfila para disputar la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, lo que marcaría su cuarta participación presidencial y su tercer pase al balotaje, tras los ajustados procesos de 2016 y 2021.

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Disputa por el segundo lugar

Mientras el liderazgo de Fujimori parece definido, la contienda por el segundo lugar permanece abierta. Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, alcanza el 12,9% de los votos, seguido por Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 11,9%.

La diferencia entre ambos candidatos es de poco más de 120.000 votos, en un escenario marcado además por una abstención cercana al 45%, lo que añade incertidumbre sobre quién enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta.

En total, más de 27 millones de peruanos estaban convocados a las urnas, en una jornada que se extendió de manera excepcional al día siguiente en algunas zonas.

Irregularidades y extensión de la votación

El proceso electoral se vio afectado por fallas logísticas que impidieron que más de 63.000 electores pudieran votar en la fecha prevista, debido a la falta de material electoral en varios centros de votación, principalmente en Lima.

Esta situación obligó a extender la jornada electoral por un día adicional, lo que generó cuestionamientos y denuncias por parte de distintos sectores.

A raíz de estos hechos, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra otros funcionarios vinculados al proceso.

Investigaciones en curso

La decisión de la Junta Nacional de Justicia se adoptó por unanimidad, tras evaluar denuncias ciudadanas difundidas en medios de comunicación sobre las irregularidades registradas durante los comicios.

Además, el organismo solicitó la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto, con el objetivo de contar con mayores elementos para el análisis de su gestión.

En paralelo, la Policía peruana informó sobre la detención del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, por un presunto delito de "omisión o demora de actos funcionales" en el contexto del proceso electoral.

Respuesta de la autoridad electoral

Ante el Congreso, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, negó la existencia de irregularidades graves y calificó lo ocurrido como un “error puntual”.

Según explicó, los problemas logísticos afectaron principalmente a distritos del sur de Lima, donde no se logró distribuir el material electoral a tiempo, lo que obligó a reprogramar la votación.

Corvetto sostuvo que el proceso presentó dificultades propias de su complejidad, pero defendió la actuación del organismo electoral y ofreció disculpas a los ciudadanos afectados.

Elecciones parlamentarias y contexto político

En paralelo a la elección presidencial, los peruanos votaron para renovar el Congreso, que vuelve a ser bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, además de representantes al Parlamento Andino.

Según los resultados preliminares, al menos seis partidos superaron el umbral electoral del 5%. Renovación Popular se posiciona como la principal fuerza en la Cámara de Diputados, seguida por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

En el Senado, se repite una composición similar, con la incorporación de Juntos por el Perú.

Este proceso electoral se desarrolla en un contexto de alta inestabilidad política en el país, donde el Congreso ha tenido un rol determinante en la salida de varios presidentes en los últimos años, lo que ha profundizado el rechazo ciudadano hacia las instituciones.

Con el avance del escrutinio y las investigaciones en curso, el escenario político peruano se encamina hacia una segunda vuelta marcada por la incertidumbre sobre el rival de Fujimori y por los cuestionamientos surgidos durante la jornada electoral.

FUENTE: Con información de Europa Press