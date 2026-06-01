lunes 1  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Hija de Jennifer López anuncia nuevo nombre en ceremonia de graduación

La noticia trascendió a raíz de una publicación en redes sociales destinada a celebrar el futuro académico de los estudiantes graduados de la institución

Jennifer López y su hijo Oskar.&nbsp;

Jennifer López y su hijo Oskar. 

Captura de pantalla/Youtube/E! News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Oskar Muñiz, anteriormente conocido como Emme Maribel Muñiz, ha comenzado una nueva etapa en su vida con un cambio significativo de identidad. A sus 18 años, la hija de Jennifer López y Marc Anthony captó la atención de los medios tras su graduación de secundaria.

La noticia de su nuevo nombre trascendió a raíz de una publicación en redes sociales destinada a celebrar el futuro académico de los estudiantes graduados de dicha institución.

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En el mensaje de felicitación se lee: "¡Oskar a Sarah Lawrence!", revelando que la joven asistirá a la prestigiosa universidad Sarah Lawrence en Nueva York a partir del próximo otoño para estudiar Teatro y Artes.

Además, la publicación utilizó pronombres masculinos para referirse a Emme, y su cuenta personal en redes sociales incluye símbolos asociados a la identidad de género en la biografía.

JLo y su círculo de apoyo

A la ceremonia de graduación asistió Jennifer López acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez. Al evento también acudió Samuel Affleck, hijo del actor Ben Affleck y Jennifer Garner, con quien la joven mantiene una excelente y cercana relación. Por el contrario, se reportó la ausencia de su padre, Marc Anthony.

En declaraciones previas a la prensa antes de la ceremonia, la artista había manifestado de manera muy emotiva lo difícil que le resultaba ver a sus dos hijos gemelos (Max y Oskar) concluir sus estudios escolares y prepararse para emprender sus caminos universitarios independientes de manera separada.

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