martes 2  de  junio 2026
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este martes de que sus capacidades militares han aumentado durante el alto el fuego con Estados Unidos

Irán Efe

TEHERÁN.-La reanudación de la guerra contra Estados Unidos es "inevitable", consideró este martes un alto responsable militar iraní, en un momento de aparente estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington para poner fin a las hostilidades.

"Estados Unidos exige nuestra completa capitulación, pero la nación iraní no capitulará nunca", declaró un adjunto del Estado Mayor Jatam al Anbiya, Mohamad Jafar Asadi.

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"Sin capitulación, la guerra es inevitable. Así que aguardamos. La guerra no nos da miedo", añadió Asadi, según declaraciones transmitidas por la televisión estatal Irib.

Capacidades militares

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este martes de que sus capacidades militares han aumentado durante el alto el fuego con Estados Unidos, pactado a principios de abril y que el presidente Donald Trump ha extendido de manera indefinida pese a que se mantiene a duras penas tras el último intercambio de ataques en las últimas horas en el contexto de la crisis en Ormuz.

"La Guardia Revolucionaria Islámica está preparada para todos los escenarios posibles. Si el enemigo regresa al ámbito militar, el tipo de operaciones, la geografía de la batalla e incluso el tipo de armas utilizadas serán diferentes", ha señalado el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, en declaraciones recogidas por la cadena pública IRIB.

En este sentido, ha indicado que las capacidades militares y operativas de la Guardia Revolucionaria se ha potenciado en las semanas de tregua con Washington.

En las últimas horas, Irán viene denunciando el "continuo incumplimiento" por parte de Estados Unidos y de Israel del alto el fuego pactado el 8 de abril y ha advertido de que se defenderá "con todo su poder y capacidad" apelando a la "legítima defensa".

"Es evidente que la República Islámica de Irán defenderá sus intereses con todo su poder y con todas sus capacidades, conforme a su derecho inherente a la legítima defensa en cualquier lugar que considere necesario", ha subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado.

En este contexto, ha amenazado con detener el proceso de negociación, también alegando el recrudecimiento de los ataques de Israel a Líbano, donde ha lanzado nuevas ofensivas y superado la línea que marca el río Litani. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, ha señalado en concreto este escenario si Israel no cesa su ofensiva. "No solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo", ha asegurado.

FUENTE: Con información de AFP

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