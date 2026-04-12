domingo 12  de  abril 2026
COMICIOS

Perú extiende votación al lunes en mesas que no abrieron por falta de material electoral

Las firmas encuestadoras prevén un balotaje entre Fujimori y uno de cuatro candidatos que pelean el segundo lugar en unas elecciones muy reñidas

&nbsp;Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

 Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

EFE
La candidata presidencial Keiko Fujimori.&nbsp;

La candidata presidencial Keiko Fujimori. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

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El "JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril", dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.

Problemas en la elección

El jefe de Ipsos Perú, Alfredo Torres, declaró al canal Latina que podía presentarse un sesgo en el resultado de la encuesta a boca a urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Esta situación ha provocado el inicio de investigaciones a nivel de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y la empresa de transporte que estaba a cargo de esa labor de distribución del material electoral en Lima y la vecina provincia del Callao.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.

Las encuestas

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lideraba los sondeos "a boca urna" para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos "a boca de urna" publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo, antes que la autoridad electoral ampliará la jornada electoral.

Ambas prevén un balotaje entre Fujimori y uno de cuatro candidatos que pelean el segundo lugar en unas elecciones muy reñidas.

Las mesas de votación cerraron a las 18H00 hora local (23H00 GMT), según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras una convulsa jornada en la que al menos 63 mil personas se quedaron sin votar por problemas logísticos del ente electoral.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6 % y el derechista Ricardo Belmont el 10,5 %.

Con una muestra de 18.144 encuestados, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1 %; Belmont, el 11,8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10,7 %.

Con esas encuestas, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial, y con la expectativa por conocer a su rival en los primeros avances oficiales que entregarán las autoridades electorales en las próximas horas.

FUENTE: Con información de EFE

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