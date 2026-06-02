Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

MIAMI. - El mandatario Donald Trump nominó al presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, como próximo embajador de Estados Unidos en Brasil, en una designación que llevaría al legislador republicano de origen cubano, residente del barrio miamense de Westchester, a ocupar uno de los puestos más sensibles de la política exterior estadounidense en América Latina.

La nominación, anunciada desde la Casa Blanca junto a otros nombramientos para Florida, fue remitida al Senado federal, que deberá confirmarla antes de que asuma el cargo.

Pérez, de 38 años, nació en Nueva York en 1987 y es nieto de cubanos que salieron de la isla en 1969. Su familia se trasladó a Florida en 1993 y se estableció en Westchester, sector de Miami-Dade que el legislador representa hoy en el distrito 116. Cursó la secundaria en Christopher Columbus High School, donde fue elegido presidente de la clase en 2005, y más tarde obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Florida y su doctorado en derecho en Loyola University New Orleans.

Antes de presidir la Cámara estatal, trabajó como abogado interno de Doctors Health Care Plans. Asumió un escaño en la Cámara de Florida tras una elección especial en 2017 y juró como presidente del cuerpo legislativo el 19 de noviembre de 2024. Dejará el cargo en noviembre por límite de mandatos.

Respaldo de Trump y choques con DeSantis

La nominación llega tras más de un año de fricciones públicas entre Pérez y el gobernador Ron DeSantis. El legislador llegó a calificar al gobernador como “emocional” en disputas sobre política migratoria y aseguró que no le respondía las llamadas antes de reuniones presupuestarias clave.

En la sesión especial de abril, la Cámara que preside hundió dos prioridades del Ejecutivo estatal: la eliminación de los mandatos de vacunación escolar y una propuesta de regulación de la inteligencia artificial que chocaba con la postura de la Casa Blanca.

DeSantis lo ha acusado de impulsar “una agenda personal” contraria a las promesas hechas a los votantes. El senador federal Rick Scott salió en defensa del nominado. “Es un gran líder que ha logrado mucho por sus electores y por Florida”, afirmó Scott. “No busca titulares, pero siempre se concentra en resultados”.

Apoyo en la redistribución de distritos

Pese a sus enfrentamientos con Tallahassee, Pérez ha sido aliado constante de la Casa Blanca. Este año colaboró para sacar adelante el plan de redistribución de los distritos congresionales de Florida impulsado por Trump, una pieza con la que el Partido Republicano busca conservar el control de la Cámara federal de Estados Unidos.

La revista Florida Politics lo designó “Político del Año 2025”.

“Ha hecho un trabajo fantástico. Es respetado en todo el país, de verdad”, declaró Trump sobre Pérez tras un encuentro celebrado en 2025.

Sello cubanoamericano de la diplomacia de Trump

La designación de Pérez se inscribe en un patrón sostenido de la actual administración, que ha colocado a varios cubanoamericanos al frente de las relaciones de Washington con América Latina y España.

En Panamá, el cargo de embajador lo ejerce desde abril de 2025 Kevin Marino Cabrera, excomisionado de Miami-Dade, nacido en este condado de padres cubanos y confirmado por el Senado con 51 votos a favor y 45 en contra, en pleno pulso de la Casa Blanca por reafirmar la influencia estadounidense sobre el Canal.

En Madrid se desempeña desde febrero de 2026 el empresario Benjamín León Jr., fundador de Leon Medical Centers y donante histórico del Partido Republicano, quien llegó a Miami desde el oriente cubano en 1961, con dieciséis años y cinco dólares en el bolsillo, según el relato evocado por el propio Trump al anunciar la nominación.

A esa nómina se suman el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial para América Latina Mauricio Claver-Carone y el embajador en Argentina Peter Lamelas.

Embajada en medio de tensiones bilaterales

La sede que ocuparía Pérez, sujeto a confirmación del Senado, atraviesa un momento sensible. El año pasado, el gobierno de Trump impuso un arancel del 50% a productos brasileños y lo vinculó al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.

Washington flexibilizó luego parcialmente la medida. El 7 de mayo, Trump y Lula sostuvieron un encuentro de tres horas en la Casa Blanca centrado en comercio, seguridad y minerales estratégicos, en lo que ambos describieron como un esfuerzo por estabilizar la relación bilateral.

En la misma jornada, Trump remitió al Senado las nominaciones del exrepresentante estatal Doug Holder como embajador en Bulgaria y de la exvicegobernadora Jennifer Johnson-Carroll como embajadora en Trinidad y Tobago.

El mandatario también propuso a la abogada María López como presidenta de la Junta de Apelaciones de Veteranos, cargo vacante desde principios de 2025.