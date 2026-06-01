lunes 1  de  junio 2026
TREGUA

Trump apuesta por un acuerdo con Irán que podría lograrse la próxima semana: "Tiene buen aspecto"

El presidente de EEUU hizo las afirmaciones a pesar de que el régimen teocrático afirma que suspendió el diálogo

El presidente Donald Trump espera que cesen los ataques entre Israel y Hizbulá (AFP)

El presidente Donald Trump espera que cesen los ataques entre Israel y Hizbulá (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

La guerra contra Irán comenzó a finales de febrero con la ofensiva de EEUU e Israel denominada “Operación Furia Épica”.

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“Tiene buen aspecto”, declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato “en el transcurso de la próxima semana”.

Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El mandatario estadounidense concedió una primera tregua con el país persa, el pasado 8 de abril y luego, el 21 del mismo mes. La extendió de manera indefinida para dar paso a la diplomacia.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo Trump a ABC News.

Las “nuevas conversaciones” se dan entre ataques tanto de EEUU como de Irán.

También a través de sus redes sociales, Trump informó este lunes sobre el avance de las negociaciones para la paz con Irán. "Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán", afirmó.

Contacto con Hezbolá

El presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hezbolá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí.

"No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada", escribió Trump después de hablar con Netanyahu.

Asimismo, los representantes de Hezbolá "acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", añadió.

"Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!", declaró.

Israel ha intensificado en las últimas horas su ofensiva militar en el Líbano, en una escalada que vulnera el alto el fuego vigente desde abril y que pone en riesgo la nueva ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington con el gobierno libanés, un proceso que el grupo terrorista Hezbolá rechaza.

La ofensiva contra Hezbolá, aliado de Irán, también amenaza las conversaciones entre Washington y Teherán, que desde hace semanas intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Israel responderá a ataques

Netanyahu dijo el lunes que le había comunicado a Trump que ordenará atacar Beirut si Hezbolá no cesa sus hostilidades.

"Esta tarde he hablado con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut", afirmó Netanyahu.

"Nuestra postura al respecto sigue siendo la misma. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano", añadió.

FUENTE: Con información de EFE

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