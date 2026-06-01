lunes 1  de  junio 2026
MEDIDAS

Ingresos por venta de combustible venezolano quedan bajo la supervisión del Tesoro estadounidense

El nuevo esquema financiero busca regular los ingresos provenientes de actividades vinculadas al petróleo y otros recursos estratégicos

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el&nbsp;estado de Zulia.&nbsp;

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia. 

AFP
Chevron opera con Petróleos de Venezuela.&nbsp;

Chevron opera con Petróleos de Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso en marcha un nuevo mecanismo para la comercialización de combustible destinado a aerolíneas y embarcaciones internacionales, mediante el cual los pagos en moneda extranjera deberán realizarse a una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La medida quedó formalizada en una comunicación emitida por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y dirigida a clientes del sector aéreo y marítimo que operan en territorio venezolano.

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El documento, con fecha del 28 de mayo, informa a las empresas sobre las nuevas instrucciones bancarias para cancelar los consumos de combustibles tipo JET A1, utilizado por aeronaves, así como MGO e IFO 380, empleados por embarcaciones marítimas.

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Cambio en el sistema de pagos

La notificación solicita a las compañías adaptar sus procesos administrativos y remitir los comprobantes de pago a PDVSA para garantizar la continuidad del suministro.

La decisión se enmarca en el esquema financiero implementado tras la salida del poder del dictador depuesto Nicolás Maduro, mediante el cual los ingresos obtenidos por la explotación de recursos estratégicos venezolanos son canalizados a cuentas supervisadas por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los fondos derivados de actividades vinculadas al petróleo, combustibles y otros recursos naturales quedan bajo custodia del Tesoro de Estados Unidos, que supervisa su administración y utilización.

Recursos bajo supervisión internacional

El mecanismo fue diseñado para garantizar controles sobre el manejo de los ingresos provenientes de sectores estratégicos de la economía venezolana, en medio de los esfuerzos para evitar irregularidades y fortalecer la transparencia financiera.

El cambio también refleja la profunda transformación que experimenta el sistema petrolero venezolano tras años de denuncias de corrupción, opacidad administrativa y deterioro financiero durante los años de gestión chavista.

Nuevo escenario para PDVSA

Aunque PDVSA continúa siendo la empresa encargada de suministrar combustible dentro del territorio venezolano, la gestión de los pagos en divisas ahora se encuentra vinculada a mecanismos de supervisión externos.

La disposición constituye uno de los cambios más significativos en la administración de los recursos energéticos venezolanos y confirma la reestructuración financiera impulsada por las nuevas autoridades en coordinación con Washington.

El documento remitido a las compañías internacionales establece que las nuevas instrucciones de pago entraron en vigor de forma inmediata y deberán ser aplicadas en todas las operaciones relacionadas con el abastecimiento de combustible en Venezuela.

FUENTE: Con información de El Diario.es/Redes sociales

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