miércoles 2  de  septiembre 2026
ESPAÑA

Crisis de Ceuta profundiza grietas en la relación entre gobierno de Pedro Sánchez y Zarzuela

El presidente de gobierno de España lanzó un reproche al Rey en medio de críticas en su contra, en marco de tensiones y el aniversario de Ceuta este miércoles

Inmigrantes ilegales en Ceuta, custodiados por soldados de infantería del ejército español.

Inmigrantes ilegales en Ceuta, custodiados por soldados de infantería del ejército español.

HENRY NICHOLLS / AFP
Ceuta, ciudad autonónoma de España, entre tensiones y aniversario este 2 de septiembre de 2026 (Imagen referencial)

Ceuta, ciudad autonónoma de España, entre tensiones y aniversario este 2 de septiembre de 2026 (Imagen referencial)

ChatGPT
Por Elena Moreno

MADRID. - La crisis por el ingreso masivo de inmigrantes en Ceuta a finales de julio no solo ha levantado una ola de rumores contra el gobierno de España de Pedro Sánchez, sino también ha profundizado las grietas en la relación de este con el rey de España Felipe VI, según medios españoles.

En la Zarzuela habrían optado, hasta el monto, por guardar silencio ante unas declaraciones de Sánchez en las que desafía al monarca, en medio de la ola de rumores y sospechas que recaen sobre su gobierno y sus nexos con Marruecos por la crisis que vive la ciudad autónoma española.

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A las tensiones se suma el llamado del PP al gobierno de Sánchez para que convoque a la embajadora de Marruecos en el país por la crisis migratoria, tema que ha generado controversia y contradicciones dentro del Ejecutivo sobre el origen.

Relación tensa entre el Rey y Sánchez

Este lunes, el presidente de gobierno socialista reprochó la ausencia del jefe de Estado en Ceuta, según el reporte.

“Yo llevo ocho años gobernando este país. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla? No ha ido ninguna vez”, dijo a una cadena de radio española en declaraciones reseñadas por los medios.

El señalamiento, que Moncloa trató luego de “maquillar” según se indicó, surgió horas después de que Zarzuela emitió este 1 de agosto un comunicado que recogió el emplazamiento de Felipe VI al gobierno de Sánchez a ocuparse de la seguridad de España, tras expresar su “gran preocupación”.

El Rey consideró la ola migratoria como “un ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”. Y subrayó, en alusión velada a Sánchez.

“El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse”.

Aniversario de Ceuta

Las tensiones ocurrieron en vísperas de la celebración de la fiesta nacional de Ceuta, este 2 de septiembre, que parece ser ignorada por la Península, según los reportes

Representaciones de más de 200 municipios, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias, se unieron en apoyo a la ciudad, tras la crisis de julio.

FUENTE: Con información agencias, abc.es; rtvc.es

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