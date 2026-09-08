martes 8  de  septiembre 2026
ECONOMÍA

Jaime Gilinski se afianza en el sector petrolero tras jugada en GeoPark

El incremento en el valor de la inversión de Gilinski en la petrolera independiente responde a dinámicas clave del mercado y decisiones operativas dentro de la compañía

Jaime Gilinski, empresario colombiano.

Jaime Gilinski, empresario colombiano.

Ronald Rangel/DLA
Por ANDREINA PÉREZ

El grupo empresarial liderado por el magnate colombiano Jaime Gilinski consolidó un movimiento estratégico de alto impacto en la industria energética regional al multiplicar de forma exponencial el valor de su participación en la petrolera GeoPark.

La operación, que se inició con una inversión inicial estimada en aproximadamente 170 millones de dólares, escaló en el mercado hasta superar una valoración de 700 millones de dólares, lo que posiciona al conglomerado como uno de los actores financieros con mayor peso en el sector de hidrocarburos en América Latina.

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La maniobra financiera, reportada por la publicación especializada Forbes Colombia, refleja la estrategia del Grupo Gilinski para diversificar su portafolio de activos más allá del sector bancario y de alimentos e incursiona con fuerza en la explotación de recursos energéticos estratégicos en momentos de volatilidad del mercado petrolero.

Detalles estratégicos de la valorización y expansión energética

El incremento en el valor de la inversión de Gilinski en la petrolera independiente responde a dinámicas clave del mercado y decisiones operativas dentro de la compañía:

  • Estrategia de entrada y consolidación: la adquisición inicial de acciones se produjo en un momento clave de reestructuración para GeoPark, lo que permitió al grupo inversor capturar una apreciación sustancial a medida que la valoración bursátil y los activos operativos de la compañía aumentaron.

  • Foco en activos de alta rentabilidad: GeoPark ha mantenido un portafolio centrado en cuencas de alto rendimiento en Colombia y otros países sudamericanos, garantizando flujos de caja sólidos y rendimientos operativos que atrajeron el capital de inversión a gran escala.

  • Diversificación del Grupo Gilinski: esta jugada bursátil ratifica la capacidad del conglomerado para ejecutar compras de participación estratégica en sectores de alta generación de divisas, consolidando un portafolio transnacional diversificado.

El crecimiento explosivo de esta participación responde a una lectura anticipada del comportamiento del mercado de materias primas y a la capacidad de ejecución financiera del conglomerado. Al aprovechar valoraciones de entrada competitivas en momentos de liquidez restringida para las petroleras independientes, el Grupo Gilinski logró posicionarse como el socio financiero determinante en la estructura corporativa de GeoPark, capturando la valorización generada por la constante disciplina de capital y la eficiencia de extracción de la compañía en la cuenca de los Llanos Orientales.

Esta incursión a gran escala en el sector de los hidrocarburos no solo fortalece la presencia del grupo en una industria generadora de divisas duras, sino que además envía una señal de confianza hacia el potencial extractivo de la región. En un entorno regulatorio y político desafiante en Colombia, la apuesta por una operadora con altos estándares de rentabilidad operativa demuestra una visión de largo plazo orientada a capitalizar los activos energéticos tradicionales mientras mantengan su centralidad en la matriz económica de la zona.

Con esta posición de más de 700 millones de dólares, Jaime Gilinski consolida su rol como uno de los arquitectos de capital privado más influyentes de la región, demostrando que su capacidad de maniobra trasciende la banca y el consumo masivo.

La evolución de esta inversión mantendrá la atención de los analistas bursátiles, atentos a si el conglomerado optará por mantener una postura de inversionista estratégico o si buscará una mayor injerencia en la gobernanza operativa de la petrolera para catalizar nuevas adquisiciones en el continente.

FUENTE: Forbes Colombia

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