Perú rompe relaciones con Irán, al que acusa de incitar escalada bélica en Medio Oriente

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

LIMA .- Perú rompió relaciones diplomáticas con Irán, tras criticarlo por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por sus "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, informó la Cancillería peruana.

La guerra en Oriente Medio recrudeció en los últimos días.

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El nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que asumió a fines de julio, es afín a la administración de Donald Trump.

"Con base en su histórica vocación pacifista", el gobierno de Perú "ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", afirmó en un comunicado la entidad del gobierno peruano.

Días atrás, Chile anunció el cierre de su embajada en Teherán por razones económicas y de seguridad, aunque decidió no romper lazos.

La Cancillería peruana rechazó que la nación islámica "incite a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción" a la "verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares".

Irán busca también imponer derechos de paso en la ruta marítima que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

"Perú observa con profunda preocupación las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz", agregó la Cancillería.

El país andino además cuestionó el "deterioro de la democracia" en el país islámico, donde se ha reportado la represión de protestas y la restricción de libertades.

FUENTE: Con información de AFP