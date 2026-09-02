miércoles 2  de  septiembre 2026
SEGURIDAD

Ministro de Justicia peruano apoya construcción de cárceles al estilo Bukele

Las cárceles "tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador" albergarían a quienes no representen "peligro social", dijo el ministro de Justicia peruano

El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, abogó el 1 de septiembre de 2026 por la modificación del Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, abogó el 1 de septiembre de 2026 por la modificación del Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

Cuenta en X de Ernesto Álvarez
Por Sofía Nederr

LIMA.- El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, se mostró partidario de la construcción de cárceles siguiendo el modelo impuesto por el presidente Nayid Bukele en El Salvador. Esto en el marco de las medidas que el Gobierno de Keiko Fujimori analiza para frenar la sobrepoblación carcelaria y reforzar la seguridad.

El funcionario señaló el martes, en entrevista con la agencia de noticias Andina, que respalda las prisiones "tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador", pero no para albergar a reos violentos, sino a quienes no representen "peligro social".

Lee además
En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
SEGURIDAD

Panamá anuncia construcción de cárcel de máxima seguridad para aislar a jefes de pandillas

Argumentó: "Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (...) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre".

El funcionario consideró que los presos de alta peligrosidad "no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario" y se deben restringir "severamente" las visitas.

El ministro de Justicia también abogó por modificar el Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) . "Esto es una cadena donde vamos a incidir con decretos legislativos para tratar de modificar la situación actual", aseveró.

Más cárceles

Según el ministro Álvarez la "ola de criminalidad" que vive el Perú exige más centros penitenciarios tanto en el caso de los reos primarios como de los reos peligrosos.

Dijo que algunos gobernadores han ofrecido construir un penal en zonas alejadas de la ciudad. "Pero hay un caso curioso: en muchas ciudades se exige mayor seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo no se quiere tener un penal en la región. Es un contrasentido", sostuvo.

A su vez, señaló: "Tenemos el terreno y el penal de Ica, que es el segundo penal que va a tener Ica (sureste del Perú). Estamos trabajando políticamente la posibilidad de ampliar algunos penales de alta seguridad".

Expresó que, en el futuro, es posible que puedan construirse otros penales, "incluso con ayuda y tecnología del extranjero". Añadió que sería "un acto de populismo" decir que la cárcel de Chalapalca va a ser abandonada.

"Al contrario, necesitamos más Chalapalca. Hay que buscar dónde y en qué condiciones", señaló en alusión a la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna.

Modelo Bukele

Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en lo que representa uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que desde 2022 ha dejado unas 92,000 personas detenidas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el pasado 1 de julio la construcción de una prisión de máxima seguridad para aislar a los jefes de pandillas, esto luego de una fuga masiva de reos y el incremento de la violencia. Sin alusión a Bukele, Mulino dijo que endurecerá las reglas en las cárceles para evitar que criminales dirijan desde esos recintos a las pandillas, a las que vincula con el narcotráfico y la mayoría de asesinatos.

Bukele gobierna con amplios poderes y bajo un estado de excepción que permite las detenciones sin orden de un juez desde 2022. En julio, Amnistía Internacional dijo que bajo ese régimen se documentaron "al menos 470 muertes en centros de detención" hasta diciembre de 2025.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

Temas
Te puede interesar

Tribunal de El Salvador dicta condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros

El turismo se desploma, Cuba perdió el 62.8 % de extranjeros en lo que va de año

Salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU enfrentan la amenaza de ser expulsados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba. video
El Diario en 90 segundos

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

 Erin Piacenti murió como consecuencias de las heridas causadas en el apuñalamiento. en Times Square. (Redes Sociales)
NUEVA YORK

Víctima de apuñalamiento en Times Square trabajaba en Bank of America

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.  
MONARQUÍA

Mette-Marit se ausenta de la proclamación del rey Haakon VIII por complicación de salud

Te puede interesar

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026  (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)
ACUERDOS PETROLEROS

EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

Por Valeria Montero
Pleno de la Comisión de Miami-Dade. 
PODER CONDAL

Miami-Dade da luz verde a nueva sede de Kelly Tractor cerca de los humerales

Imagen referencial
PAUSA JURÍDICA

Juez frena temporalmente demanda de Florida contra píldora abortiva

Ceuta, ciudad autonónoma de España, entre tensiones y aniversario este 2 de septiembre de 2026 (Imagen referencial)
RESPALDO

Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina