Ministro de Justicia peruano apoya construcción de cárceles al estilo Bukele

El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, abogó el 1 de septiembre de 2026 por la modificación del Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

LIMA.- El ministro de Justicia de Perú , Ernesto Álvarez, se mostró partidario de la construcción de cárceles siguiendo el modelo impuesto por el presidente Nayid Bukele en El Salvador. Esto en el marco de las medidas que el Gobierno de Keiko Fujimori analiza para frenar la sobrepoblación carcelaria y reforzar la seguridad.

El funcionario señaló el martes, en entrevista con la agencia de noticias Andina, que respalda las prisiones "tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador", pero no para albergar a reos violentos , sino a quienes no representen "peligro social".

Argumentó: "Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (...) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre".

El funcionario consideró que los presos de alta peligrosidad "no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario" y se deben restringir "severamente" las visitas.

El ministro de Justicia también abogó por modificar el Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) . "Esto es una cadena donde vamos a incidir con decretos legislativos para tratar de modificar la situación actual", aseveró.

Más cárceles

Según el ministro Álvarez la "ola de criminalidad" que vive el Perú exige más centros penitenciarios tanto en el caso de los reos primarios como de los reos peligrosos.

Dijo que algunos gobernadores han ofrecido construir un penal en zonas alejadas de la ciudad. "Pero hay un caso curioso: en muchas ciudades se exige mayor seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo no se quiere tener un penal en la región. Es un contrasentido", sostuvo.

A su vez, señaló: "Tenemos el terreno y el penal de Ica, que es el segundo penal que va a tener Ica (sureste del Perú). Estamos trabajando políticamente la posibilidad de ampliar algunos penales de alta seguridad".

Expresó que, en el futuro, es posible que puedan construirse otros penales, "incluso con ayuda y tecnología del extranjero". Añadió que sería "un acto de populismo" decir que la cárcel de Chalapalca va a ser abandonada.

"Al contrario, necesitamos más Chalapalca. Hay que buscar dónde y en qué condiciones", señaló en alusión a la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna.

Modelo Bukele

Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en lo que representa uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que desde 2022 ha dejado unas 92,000 personas detenidas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el pasado 1 de julio la construcción de una prisión de máxima seguridad para aislar a los jefes de pandillas, esto luego de una fuga masiva de reos y el incremento de la violencia. Sin alusión a Bukele, Mulino dijo que endurecerá las reglas en las cárceles para evitar que criminales dirijan desde esos recintos a las pandillas, a las que vincula con el narcotráfico y la mayoría de asesinatos.

Bukele gobierna con amplios poderes y bajo un estado de excepción que permite las detenciones sin orden de un juez desde 2022. En julio, Amnistía Internacional dijo que bajo ese régimen se documentaron "al menos 470 muertes en centros de detención" hasta diciembre de 2025.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP