Pese al fraude electoral, Maduro espera que la oposición participe en elecciones municipales

CARACAS. - El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, señaló que espera que la oposición participe en las elecciones municipales convocadas este miércoles 4 de junio, pese a que aún no se ha resuelto el fraude electoral del 28 de julio del año pasado, tras el cual le fue adjudicada la reelección para un tercer mandato. A la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas de las presidenciales, en tanto la oposición democrática presentó evidencia de la victoria de Edmundo González Urrutia.

El CNE, cuyo directorio es de mayoría chavista, convocó para el domingo 27 de julio a las elecciones de alcaldes y concejales. El 25 de mayo, el organismo celebró las elecciones regionales, denunciadas como una "farsa electoral" por la oposición mayoritaria que dirige María Corina Machado, y en la cual solo votó el 42% del electorado.

En esos comicios, al chavismo le fueron adjudicadas 23 de las 24 gobernaciones, incluyendo la del estado de la Guayana Esequiba, en el territorio en disputa con Guyana. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y partidos aliados se hicieron con 256 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional (AN). De estas elecciones, tampoco se han publicado los resultados.

Sin pueblo

El pasado 1 de junio, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, expresó que la farsa electoral promovida por el régimen de Maduro como elecciones regionales lo dejó al descubierto. "Vaciamos las calles, vaciamos las urnas, vaciamos sus mentiras. Los vaciamos, los dejamos solos, no tienen pueblo y donde no está el pueblo no hay poder", expresó en un video difundido en sus redes sociales.

También señaló que, durante la jornada comicial del 25 de mayo, los venezolanos demostraron "fuerza y convicción".

FUENTE: Con información de EFE