domingo 21  de  junio 2026
POLÍTICA

Petro vuelve a violar la Constitución al mostrar papeleta con su voto en balotaje presidencial

Según la Constitución de Colombia, el voto es un derecho y un deber ciudadano, y debe ser secreto. Petro mostró papeleta a favor de Iván Cepeda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su papeleta al votar en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 21 de junio de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su papeleta al votar en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 21 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue cuestionado nuevamente este domingo tras mostrar la papeleta con su voto, cuando se celebra la segunda vuelta de los comicios en los que será escogido su sucesor para ejercer el poder durante los próximos cuatro años.

Al igual que, en la primera vuelta del 31 de mayo, Petro dejó ver su sufragio a favor del candidato izquierdista Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien se mide en la contienda con el derechista Abelardo De La Espriella (Firmes por la Patria).

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Según la Constitución de Colombia, el voto es un derecho y un deber ciudadano. "El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos", indica la carta magna.

Este domingo dijo que votó "como siempre" por la libertad, la vida y el progreso. "No vendo mi nación, mi tierra querida ni a mi pueblo que quiero libre y en paz. Voto por la espada de Bolívar que guíe siempre nuestra soberanía de verdad, nuestra independencia, la República que nos dejó y la unidad del pueblo hacia la felicidad. No voto por rey o tirano o manos ensangrentadas de la gente humilde de mi patria verdadera", indicó.

Petro, quien ha sido blanco de críticas por su injerencia en el proceso electoral, dijo que solo reconocerá los resultados cuando los jueces electorales los anuncien tras el escrutinio. Durante toda la contienda, el mandatario cuestionó a la Registraduría Nacional y el preconteo, así como con al candidato De La Espriella, quien se impuso a Cepeda en la primera vuelta.

“La decisión la toman los jueces, luego de evaluar en el escrutinio las quejas presentadas. Cumpliré lo que determinen los jueces, conforme a la ley y la Constitución. Todo lo que ocurra antes de la decisión judicial se considera información, pero la resolución vinculante es la de los jueces. Es fundamental cuidar el voto”, sostuvo.

El senador opositor Andrés Forero (Centro Democrático) tildó a Gustavo Petro como un “pirómano irresponsable”. Dijo que el presidente colombiano “está abonando el terreno” para un supuesto golpe de Estado.

Por su parte, la excandidata presidencial Vicky Dávila recordó que Petro se proclamó presidente de Colombia en 2022 con el preconteo electoral. Señaló que el jefe de Estado “no respeta la democracia”.

Voto en el exterior

El mandatario denunció por X que su hijo Andrés Petro, que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa, y descubrió que ya había una señora votado por él.

"Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior", señaló.

La Registraduría le contestó: “En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules”.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/Infobae/Publimetro

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