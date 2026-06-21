Francisco Cerúndolo hace historia en Queen's y conquista su primer título ATP 500

El argentino Francisco Cerundolo reacciona tras vencer al estadounidense Tommy Paul en la final individual masculina del ATP HSBC Championships, disputada el 21 de junio de 2026 en el Queen's Club, al oeste de Londres.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo escribió una página dorada en la historia del tenis de su país al conquistar este domingo el torneo ATP 500 de Queen's, en Londres, tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-3 en una intensa final disputada sobre césped.

A una semana del inicio de Wimbledon, Cerúndolo confirmó su gran momento al levantar el título más importante de su carrera. El bonaerense, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial antes del torneo, necesitó más de tres horas para superar a Paul y sumar el quinto trofeo ATP de su trayectoria, además de convertirse en el primer argentino en ganar el prestigioso certamen londinense.

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El encuentro estuvo marcado por constantes cambios de ritmo. Tommy Paul se quedó con el primer set en el tie-break y parecía encaminado hacia el triunfo cuando consiguió un quiebre en la segunda manga. Sin embargo, Cerúndolo reaccionó con determinación, mejoró su efectividad con el servicio y comenzó a dominar los intercambios desde el fondo de la pista.

El argentino igualó el partido al llevarse el segundo parcial por 6-4 y mantuvo la iniciativa en el set decisivo. Con un tenis agresivo y una gran fortaleza mental, logró una ventaja de 5-2 antes de cerrar el encuentro en su sexto punto de campeonato.

La victoria también tuvo un sabor especial por tratarse de un torneo con gran tradición en el circuito. Ningún argentino había logrado conquistar Queen's, ni siquiera figuras históricas como David Nalbandian, quien estuvo cerca de hacerlo en 2012 antes de ser descalificado en la final ante Marin Cilic.

Tras recibir el trofeo, Cerúndolo expresó su emoción por el logro alcanzado.

"No lo puedo creer. Ganar este torneo en césped y conseguir mi primer ATP 500 es algo increíble. Es un sueño para cualquier jugador y más para alguien que viene de Argentina", declaró el campeón.

El título llega en el mejor momento posible para Cerúndolo, que aterrizará en Wimbledon con la confianza por las nubes y como uno de los jugadores a seguir en la temporada de césped. Además, el triunfo le permitirá acercarse al Top 20 del ranking ATP y consolidarse como la principal raqueta argentina del momento.