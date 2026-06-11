jueves 11  de  junio 2026
COLOMBIA

Procuraduría de Colombia suspende a congresista que pretendió apartar a Petro de la Presidencia

Gloria Arizabaleta, representante de la Cámara Baja y del mismo partido que Petro, incurrió en una falta grave al asumir competencias que no le corresponden

La Procuraduría de Colombia, a cargo de Gregorio Eljach Pacheco, considera que la congresista podría haber cometido prevaricación (Procuraduría de Colombia)

La Procuraduría de Colombia, a cargo de Gregorio Eljach Pacheco, considera que la congresista podría haber cometido prevaricación (Procuraduría de Colombia)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Procuraduría General de Colombia, a cargo de Gregorio Eljach Pacheco suspendió de manera provisional a la representante del Pacto Histórico en la Cámara Baja, Gloria Arizabaleta, por ordenar apartar a Gustavo Petro de la Presidencia por su supuesta implicación política durante la campaña electoral, apenas 24 horas después de su controvertida decisión.

Aludiendo a su cargo de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Arizabaleta presentó un escrito con una veintena de mensajes de Petro en redes sociales que darían cuenta de esa participación política en campaña, infringiendo así el principio de independencia que marca la ley.

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Sin embargo, la Procuraduría apunta que Arizabaleta incurrió en una falta muy grave al asumir competencias que le son ajenas legalmente, incidiendo en que podría haber caído en un delito de prevaricación, informa Blu Radio.

Las reacciones en contra a tan polémica decisión no se hicieron esperar desde el oficialismo, pero también desde la oposición, que apuntaron hacia intereses ocultos para victimizar a Petro y permitir que participara en la campaña de la segunda vuelta de las elecciones una vez suspendido momentáneamente de su cargo.

Coincidiendo con lo señalado por diferentes constitucionalistas, uno y otro lado del espectro político colombiano señalaron que solo el Senado tiene la capacidad de suspender al presidente, una vez se haya presentado y discutido el asunto en la Cámara Baja, algo que Arizabaleta intentó más tarde matizar con otro documento.

Arizabaleta se retractó de su acción y dejó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja la propuesta de “suspensión temporal” de Petro de la Presidencia. Y si en esa instancia, prospera si podría llegar al Senado que tendría la última palabra.

Mientras transcurría la polémica en Colombia, Gustavo Petro estaba en Nueva York para recibir la presidencia del Consejo de seguridad de la ONU.

FUENTE: Con información de Europa Press y el Tiempo

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