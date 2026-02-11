Piden a Comisión de Ley de Amnistía liberar a todos los presos políticos, "es una decisión política"

CARACAS. - A dos días de ser aprobada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emplazó a los diputados de la Comisión de la Asamblea Nacional que revisa el texto legal a que ordenen la libertad de todos los presos políticos, porque todo depende exclusivamente de una decisión política.

“Ustedes saben, diputados, y todo el mundo sabe en este país que el que todas las personas recuperen su vida y su libertad es una decisión política, den la orden y todos salen inmediatamente”, dijo la directora de la ONG, Martha Tineo, durante su intervención en la sesión de consulta sobre el proyecto en la Asamblea Nacional.

La reunión parlamentaria contó con la participación de familiares de presos políticos, de excarcelados bajo régimen de presentación y de abogados, así como del Foro Penal y otras ONG defensoras de derechos humanos, quienes expresaron las críticas al contenido de la ley que está orientada a restituir el estado de derecho y la reconciliación en el país.

Según la agenda parlamentaria, está previsto la Asamblea dé la aprobación definitiva al texto legal mañana jueves, aunque la sesión no ha sido aún confirmada.

Amnistía para todos los presos políticos

Sin embargo, esta finalidad no aparece recogida en el texto de 13 artículos y salpicada de contradicciones y sesgos contra opositores, según las observaciones de juristas y ONG.

“Restablecer el estado de derecho exige acciones jurídicas inmediatas. La recuperación de la libertad de estas personas es una decisión política que debe traducirse en actos legales concretos, capaces de devolver la dignidad a las víctimas y sentar las bases de una reconstrucción institucional real”, dijo la ONG en un mensaje que acompañó el video en X.

Señaló que la situación de los presos políticos se debe al colapso del sistema de justicia y su instrumentalización para perseguir y condenar sin garantías, en abierta violación de la Constitución.

En la sesión, el politólogo y dueño de un medio Nicmar Evans, excarcelado en fecha reciente, afirmó que la ley debe beneficiar no solamente a los que están presos y que deben ser liberados, “sino a los que estamos todavía presos dentro del territorio venezolano” y que están bajo régimen de presentación en un tribunal con procesos abiertos en este momento” y que se cuentan en 11,000.

“Ustedes hoy tienen una pistola en la cabeza, como nosotros la tuvimos hace tiempo, y todavía la tenemos. Vamos a quitarnos las pistolas, vamos a ayudarnos a quitar las pistolas. Se los pido de corazón: es una necesidad fundamental, es una necesidad de años, es una necesidad del pueblo”, dijo a los diputados de la comisión de la Asamblea Nacional, en Caracas.

Diputados prometen ley con amplitud

Una vez culminada la reunión, Margareth Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, indicó a los medios que pidieron a los diputados que se revisen de forma detallada todos los casos de los presos y que todos sean liberados.

"También dejamos claro que si esa ley de amnistía se aprueba como está en este momento, más de 500 presos políticos que van a quedar tras las rejas y eso es lo que no queremos", aseguró-

El presidente de la comisión especial, diputado chavista Jorge Arreaza, indicó que van a escuchar "a todo el mundo" para que la ley pueda ser lo más amplia posible, tras terminar la sesión donde familiares de presos políticos exigieron ser escuchados en el marco de la consulta pública.

"A lo mejor con esta ley no se solucionará todo, pero vamos poco a poco tomando las medidas y los pasos necesarios para el entendimiento nacional", sostuvo.

También, el primer vicepresidente de la AN y chavista, Pedro Infante, detalló que la reunión duró unas cinco horas en las que escucharon unos 40 testimonios, lo que calificó como una "gran jornada democrática".

FUENTE: Con información de red X ONH Justicia, Encuentro y Perdón; lapatilla.com, EFE