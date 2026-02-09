lunes 9  de  febrero 2026
VENEZUELA

Obispos exigen derogar leyes contra derechos humanos y una ley de amnistía con amplia consulta

La Conferencia Episcopal en su mensaje de la Asamblea ordinaria pidió la liberación plena de todos los presos políticos a día de la aprobación de la ley

La Conferencia Episcopal reúne a los obispos de la Iglesia Católica en Venezuela.

cortesía/redes
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En una contundente Exhortación Pastoral, la Conferencia Episcopal que reúne a los obispos de Venezuela exigió la derogación de leyes que vulneran los derechos humanos constitucionales, en especial la libertad de expresión y el voto libre, y pidió una ley de amnistía general amplia con la consulta de todos los sectores sociales para alcanzar la paz nacional.

También ente eclesiástico solicitó la “plena liberación” de todos los presos políticos o detenidos por causas injustas, en el proceso de excarcelaciones que lo catalogaron como un “signo positivo”.

“Sería un paso fundamental para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia democrática”, afirmó en su mensaje con motivo de la CXXV Asamblea Ordinaria Plenaria.

El comunicado fue dado a conocer a días de ser aprobada por el parlamento el controvertido proyecto de ley de amnistía presentado por la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que ha sido objeto de contradicciones dentro del mismo chavismo.

Mientras el presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el chavista Jorge Arreaza, aseguró este lunes que la finalidad de la norma “es la convivencia democrática y la paz”, Diosdado Cabello, secretario general del PSUV advirtió que la ley “tendrá sus límites, alcances, consideraciones, restricciones y condiciones”, tras catalogar a la oposición de “desvergonzados” por pedir la liberación de “narcotraficantes” y “asesinos”.

Contradicciones sobre la amnistía

El presidente de la CEV, Jesús González de Zárate, exhortó a no dar lugar a signos contradictorios sobre la ley, al culminar la lectura de la Exhortación Pastoral.

“No pueden ser contradictorios” los mensajes sobre la ley, “los signos deben tender al objetivo común”, dijo al referirse a la detención del dirigente político Juan Carlos Guanipa, horas después de haber sido excarcelado por el régimen.

En el mensaje pastoral, los obispos solicitaron además restituir los poderes públicos, así como un Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional creíbles, entre otros puntos.

En otra parte del comunicado que replicaron gremios, expresaron su solidaridad con los presos políticos, sus familias, las personas en migración forzada, así como con los venezolanos en situación de precariedad por la falta de un ingreso digno y en situación de abandono.

La CEV fijó posición sobre la posibilidad de construir un futuro de libertad y justicia que pasa por la reconciliación y el regreso a la patria, y se comprometió como iglesia Católica a que sus espacios sirvan para generar la fraternidad y reconciliación.

FUENTE: Con información de red Instagran Arquidiócesis de Caracas, CNP

