Chavismo apela "al perdón" mientras mantiene intacto el aparato represivo

La petición de perdón solicitada por Jorge Rodríguez vocero del Parlamento, coincide con la discusión de una ley que no contempla garantías institucionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El vocero del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, pidió este jueves “perdón” a los presos políticos detenidos durante casi tres décadas de control del chavismo, en el marco del debate de una ley de amnistía promovida por el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez, un gesto que organizaciones de derechos humanos consideran tardío y sin garantías reales.

“Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo Rodríguez desde la tribuna legislativa, mientras sostenía una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez y un crucifijo en la mano.

“Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”, añadió, sin hacer referencia directa a las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles documentados durante años contra opositores, activistas y ciudadanos disidentes.

Aprobación

El Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, que abarca a personas procesadas o condenadas por delitos ampliamente cuestionados por organismos internacionales, como “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, figuras jurídicas utilizadas de forma sistemática para criminalizar la protesta y silenciar la disidencia política durante 27 años de chavismo.

“En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”, declaró Rodríguez antes de anunciar la conformación de una comisión especial encargada del proceso de consultas previo a la segunda discusión y eventual aprobación de la ley, que aún no tiene fecha definida.

Pese al discurso de reconciliación esgrimido por el chavismo, defensores de derechos humanos recuerdan que el régimen ha mantenido una política sostenida de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y condiciones de reclusión inhumanas contra los presos políticos, muchos de los cuales han denunciado torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y negación de atención médica.

"Imagen de apertura"

La ley de amnistía se discute además en un contexto en el que el régimen interino busca proyectar una imagen de apertura tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro, sin que hasta ahora existan compromisos claros de justicia, reparación a las víctimas ni garantías de no repetición.

Para sectores de la oposición y organizaciones internacionales, cualquier iniciativa de amnistía carecerá de credibilidad mientras no se desmantele el aparato represivo del Estado, se libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y se investiguen los crímenes cometidos por funcionarios responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN DLA

