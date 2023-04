Pinar del Río: incendio parece estar fuera de control

"El personal se mantendrá en el lugar hasta su total extinción, lo que se espera ocurra en algún momento de la tarde del lunes 17 de abril, si las circunstancias del clima y los vientos continúan obrando favorablemente", reportó Tele Pinar.

Tele Pinar había informado horas antes en Facebook que el fuego está consumiendo los bosques situados en el macizo suroeste que bordea el consejo popular de Montezuelo. Agregó que en el lugar trabajan fuerzas de bomberos forestales y del cuerpo de guardabosques de los municipios de Mantua, Minas de Matahambre y Guane.

Acerca del origen del fuego, el ambientalista Dennis Valdés Pilar dijo a Radio Televisión Martí que “hay muchos factores que pueden provocar un incendio, factores naturales como la sequía y los rayos y estos se pueden combinar con la intervención de la mano del hombre: la minería (legal e ilegal), la cacería con la que personas inescrupulosas que acampan para cazar venados o aves endémicas y luego traficarlas, encienden fogatas o dejan desechos en sus recorridos por zonas boscosas: cigarros encendidos, latas, vidrios, botellas que actúan como un reflector de los rayos solares”.

“Hay que sumar los "fuegos controlados": empresas estatales o cooperativas que prenden fuego a una parcela seca que supuestamente deben vigilar para evitar que se extienda más allá de la zona que quieren quemar, pero yo he visto que se van y dejan que se queme y entonces el fuego puede extenderse a otras áreas como reservas naturales”.

“Igual las malas condiciones del transporte público o privado porque cualquier chispa puede provocar un incendio sobre todo en temporada de seca”, dijo Valdés Pilar.

Añadió que “el gobierno local ha estado movilizando mucha gente y bomberos, pero no es un secreto que no es suficiente porque no hay la cantidad necesaria de carros bomberos ni aviones cisternas, es decir no tenemos la infraestructura para frenar un fuego del tal magnitud".

El usuario Mantua Poder, en Facebook, informó que el sábado por la tarde acudieron a la zona Alex Hernández, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Yuraimy Pina Moreno, intendente del territorio.

“Cuba atraviesa una difícil situación económica y todo esto incide en la agricultura porque muchos campesinos siembran su conuco de malanga, café y tabaco en esa zona; entonces el incendio afecta los cultivos que hay en el lugar. Es decir que se va a agravar la crisis que estamos atravesando. Aparte se daña la flora y la fauna que la mayoría ahora desaparece y la vegetación no se recupera por varios años”, lamentó el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete.

“Este año ha habido ya más de 75 incendios forestales, la mayoría aquí en Pinar del Rio. El humo de este nuevo incendio está afectando a algunos de los pobladores de Mantua", comentó a Radio Televisión Martí.

La prensa local ha descrito que la provincia de Pinar del Río posee una de las superficies boscosas más grandes del país: en marzo un fuego de medianas proporciones en el parque nacional La Güira, destruyó más de 200 hectáreas de bosques tropicales húmedos.

Otros tres se desencadenaron en el Consejo Popular de Pilotos, de Consolación del Sur, con una pérdida de cerca de 100 hectáreas de bosques.

FUENTE: Radio Televisión Martí