Exsenador y precandidato denuncia que el Cartel de los Soles existe y amplía sus tentáculos en Colombia

Colombia produce hoy 3.000 toneladas de coca, dijo David Luna, que alertó de los efectos del Cartel de los Soles en las economías de la región

El precandidato colombiano David Luna increpó al presidente Gustavo Petro sobre cúal será su respuesta cuando se materialice la recompensa que Estados Unidos fijó sobre Nicolás Maduro

Cuenta de David Luna en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARTAGENA. - David Luna, precandidato presidencial y exsenador, alertó sobre la injerencia del narcoestado de Nicolás Maduro en Colombia y que los tentáculos del Cartel de los Soles se han extendido a su país, que volvió a caer en manos del narcotráfico.

"Yo estoy absolutamente convencido de que los americanos no desplazan una flota de buques o un grupo de marinos simplemente para medio asustar. Tienen absolutamente claro que el Cartel de los Soles sí existe y ha penetrado Colombia y por eso su interés en la zona binacional", aseveró.

Luna es un candidato independiente a la presidencia en Colombia. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se desempeñó como ministro de las Tecnologías y la Información.

El dirigente dijo, durante el cierre de la primera jornada del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, que el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos están claros de que la organización criminal venezolana está rompiendo su economía.

Con un cartel sobre la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos sobre Venezuela, Luna señaló: "A esto le tenemos que creer. Porque no podemos seguir tolerando que un dictador que se robó las elecciones esté gobernando como está gobernando. Habrá que preguntarle a quien gobierna hoy Colombia (Gustavo Petro): ¿Cuál va a ser su respuesta cuando sepamos que hoy la recompensa más grande de la historia del Departamento de Justicia se puede convertir en una realidad?

Sostuvo que al país lo volvió a tomar el narcotráfico. En la época de Pablo Escobar Gaviria se producían 100 toneladas de coca y hoy se producen 3.000 toneladas, producto de la compinchería del gobierno con el narcotráfico. Ese narcotráfico hoy tiene la capacidad de manipular un millón de votos y ese millón de votos en primera no hace la diferencia, pero en segunda vuelta vuelve y la hace".

Agregó que hay otro socio de esa organización: "Que no les quepa la menor duda de que va a caer y va a caer porque ha creado no solamente la red, sino que adicionalmente va a crear el corredor perfecto para que todos los narcos y quien se dedica a la minería criminal, que es muy distinta a la minería ilegal, tengan la capacidad de lavar lo que están lavando producto de esa criminalidad".

Cartel de los Soles

Según el presidente colombiano, Gustavo Petro, el Cartel de los Soles no existe. "El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", indicó el mandatario el 25 de agosto.

Añadió que "el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio".

FUENTE: Con información de David Luna/Infobae

