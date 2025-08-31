Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay

BOGOTÁ — La Policía colombiana detuvo a Harold Daniel Barragán Ovalle en Bogotá por su presunta participación en el ataque contra Miguel Uribe Turbay , senador y precandidato presidencial, el pasado 7 de junio en un acto de campaña, por el que finalmente perdió la vida. Se trata del séptimo implicado en el caso.

"Producto de las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para dar con los involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle", informó la Fiscalía de Colombia en un mensaje publicado en la red social X el sábado 30 de agosto.

Barragán Ovalle pasará a disposición judicial y será juzgado por los delitos de "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado". Tiene una trayectoria criminal de 10 años, según explicaron las autoridades.

El detenido está acusado de organizar el plan de ataque contra Uribe Turbay y de haber sido el encargado de escoger al autor material de los hechos, el menor que disparó mortalmente al político colombiano.

El adolescente de 15 años fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la Fiscalía el miércoles 27 de agosto.

Otros acusados

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto a los 39 años de edad, apenas dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza y en una pierna en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá. Tras su muerte, la Fiscalía imputó a cuatro de los implicados el delito de homicidio agravado, al igual que ahora a Ovalle.

El Ministerio Público continuará investigando para dar con todos los involucrados en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe, suceso por el que hasta la fecha ha habido un total de seis detenidos, incluido el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño".

Además de "El Costeño", están detenidos Katerine Andrea Martínez, alias "Gabriela", la mujer que le entregó al joven la pistola Glock con la que se cometió el crimen; y Carlos Eduardo Mora, el conductor del vehículo que reconocería el lugar donde se cometería el hecho y garantizaría la huida de los implicados.

Igualmente, permanecen bajo arresto el menor que realizó los disparos contra Uribe y William Fernando González Cruz, quien habría transportado a 'El Costeño' y a Gabriela después del atentado.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Revista Semana