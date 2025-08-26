martes 26  de  agosto 2025
NARCOTERRORISMO

Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Con esta medida el gobierno argentino afirma que reforzará la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.

GIAN EHRENZELLER / POOL / AFP
Recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.&nbsp;

Recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro. 

DEA
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES - El Gobierno de Argentina anunció este martes la inclusión del denominado “Cártel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que busca impedir que esta estructura criminal utilice el sistema financiero con fines ilícitos.

La decisión, informada a través de un comunicado de la Cancillería argentina, fue adoptada en coordinación con los ministerios de Seguridad y de Justicia, y se fundamenta en informes oficiales que señalan al grupo por actividades como narcotráfico, contrabando, explotación ilegal de recursos y sus nexos con redes criminales transnacionales.

Lee además
El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

Activistas de Angola instan a Messi y Argentina a no jugar amistoso en el país africano
Un hincha de la Universidad de Chile sangra al ser golpeado por hinchas de Independiente durante la interrupción del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile de Chile, en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2025
Fútbol

Más de cien arrestados tras feroz pelea en partido de Sudamericana en Argentina

Con esta incorporación al RePET, el Ejecutivo argentino activa sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del cartel, al tiempo que fortalece los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el comunicado, la medida reafirma el compromiso de Buenos Aires con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica.

Red criminal

El “Cártel de los Soles” ha sido señalado en distintos informes como una organización integrada por militares y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En semanas recientes, tanto Paraguay como Ecuador habían tomado la misma decisión de catalogar al cartel como organización terrorista, lo que refuerza el aislamiento internacional de esta red criminal.

La ofensiva internacional contra Maduro se da en un contexto de creciente presión de Estados Unidos, que recientemente aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del dictador venezolano y desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de su estrategia de combate al narcotráfico y de asfixia al entramado criminal que respalda al chavismo.

Las autoridades argentinas destacaron que la medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país contra el terrorismo y su financiamiento, y en la normativa nacional vigente que habilita sanciones inmediatas contra individuos o entidades incluidas en el registro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Cancilleria_Ar/status/1960380604463055330&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

La justicia argentina libera a hinchas chilenos tras la feroz pelea en un estadio

Lula anuncia que EEUU revocó el visado de su ministro de Justicia y lo califica de "inaceptable"

Una operación de captura legalmente autorizada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
EEUU

Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda

Te puede interesar

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.
Seguridad

Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
ECONOMíA

Confianza de los consumidores se mantiene alta