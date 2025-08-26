Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.

BUENOS AIRES - El Gobierno de Argentina anunció este martes la inclusión del denominado “Cártel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que busca impedir que esta estructura criminal utilice el sistema financiero con fines ilícitos.

La decisión, informada a través de un comunicado de la Cancillería argentina, fue adoptada en coordinación con los ministerios de Seguridad y de Justicia, y se fundamenta en informes oficiales que señalan al grupo por actividades como narcotráfico, contrabando, explotación ilegal de recursos y sus nexos con redes criminales transnacionales.

Con esta incorporación al RePET, el Ejecutivo argentino activa sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del cartel, al tiempo que fortalece los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el comunicado, la medida reafirma el compromiso de Buenos Aires con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica.

Red criminal

El “Cártel de los Soles” ha sido señalado en distintos informes como una organización integrada por militares y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En semanas recientes, tanto Paraguay como Ecuador habían tomado la misma decisión de catalogar al cartel como organización terrorista, lo que refuerza el aislamiento internacional de esta red criminal.

La ofensiva internacional contra Maduro se da en un contexto de creciente presión de Estados Unidos, que recientemente aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del dictador venezolano y desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de su estrategia de combate al narcotráfico y de asfixia al entramado criminal que respalda al chavismo.

Las autoridades argentinas destacaron que la medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país contra el terrorismo y su financiamiento, y en la normativa nacional vigente que habilita sanciones inmediatas contra individuos o entidades incluidas en el registro.

