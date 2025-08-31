domingo 31  de  agosto 2025
FÚTBOL

Real Madrid se va al parón FIFA con un rendimiento impecable y un liderato provisional

Luego de superar por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu este pasado sábado, el Real Madrid ha sumado nueve puntos en sus tres partidos iniciales de LaLiga

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid selló el pleno de victorias tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqi (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

Lee además
El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Xabi Alonso destaca "ese espíritu competitivo argentino" de su nueva joya en el Real Madrid
En esta foto de archivo del viernes 14 de septiembre de 2018, el jugador del París Saint-Germain, Lassana Diarra, durante un partido de la League 1 francesa contra el Saint-Etienne en el estadio Parc des Princes en París.
Fútbol

Exjugador francés del Real Madrid reclama €65 millones a la FIFA

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Mallorca, en una gran primera media hora de encuentro, logró tomar ventaja mediante el tanto de Muriqi tras rematar con su espalda un saque de esquina.

Embed

El arquero belga Thibaut Courtois sólo pudo seguir con la mirada cómo entraba el esférico en su portería.

El equipo bermellón de Jagoba Arrasate defendía junto atrás y dejaba poco espacio a los atacantes madridistas, que no daban con la fórmula hasta que un gol de pizarra puso las tablas en el electrónico.

El argentino Franco Mastantuono sacó el esférico desde el córner hacia Álvaro Carreras, quien a su vez centró para que Dean Huijsen se lo pusiera a Güler y éste último marcara sin oposición.

Todavía no se había recuperado del golpe el Mallorca cuando Vinicius perforó la portería defendida por Leo Román tras recortar a su marcador después de un contragolpe lanzado por el centro.

"Ya se empiezan a vivir las noches soñadas. Aquí estoy súper contento, lo importante eran los tres puntos", declaró a Movistar+ Carreras sobre la remontada.

En la primera mitad, a Kylian Mbappé (8, 45+1) le anularon dos goles por posición antirreglamentaria y a Güler (54) se le negó otro por haber tocado el balón con la mano. El colegiado recurrió al VAR para revisar la acción.

Pero el Mallorca no se quedó con los brazos cruzados y lo intentó. El portugués Samu Costa (66) tuvo en sus pies el gol del empate, pero Carreras desvió la trayectoria en la misma línea

"Sabíamos que estos tres partidos eran importantes para competirlos, evolucionar en cosas, definiendo el camino. Nos dice mucho. Llega el parón y ahora llega el siguiente bloque, pero nueve de nueve puntos es bueno. Hay cosas buenas y cosas a corregir, que lo haremos", estimó Xabi Alonso.

Otros partidos

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a fallar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma 2 puntos en este arranque liguero.

También el domingo, otro equipo con pleno de puntos en las dos primeras fechas, el Athletic Club, visitará al Betis del chileno Manuel Pellegrini.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Esto fue lo más importante del estreno triunfal del Real Madrid en la nueva campaña de LaLiga

Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo

El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Complicidad?

El País de España "se cuadra" con el régimen de Maduro bajo la sombra de Zapatero

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España

Te puede interesar

Imagen referencial.
VULNERABILIDAD

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

Por Darcy Borrero Batista
Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Tiburones en medio del océano.
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'