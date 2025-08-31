Real Madrid se va al parón FIFA con un rendimiento impecable y un liderato provisional

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

MADRID.- El Real Madrid selló el pleno de victorias tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga , colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqi (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Mallorca, en una gran primera media hora de encuentro, logró tomar ventaja mediante el tanto de Muriqi tras rematar con su espalda un saque de esquina.

El arquero belga Thibaut Courtois sólo pudo seguir con la mirada cómo entraba el esférico en su portería.

El equipo bermellón de Jagoba Arrasate defendía junto atrás y dejaba poco espacio a los atacantes madridistas, que no daban con la fórmula hasta que un gol de pizarra puso las tablas en el electrónico.

El argentino Franco Mastantuono sacó el esférico desde el córner hacia Álvaro Carreras, quien a su vez centró para que Dean Huijsen se lo pusiera a Güler y éste último marcara sin oposición.

Todavía no se había recuperado del golpe el Mallorca cuando Vinicius perforó la portería defendida por Leo Román tras recortar a su marcador después de un contragolpe lanzado por el centro.

"Ya se empiezan a vivir las noches soñadas. Aquí estoy súper contento, lo importante eran los tres puntos", declaró a Movistar+ Carreras sobre la remontada.

En la primera mitad, a Kylian Mbappé (8, 45+1) le anularon dos goles por posición antirreglamentaria y a Güler (54) se le negó otro por haber tocado el balón con la mano. El colegiado recurrió al VAR para revisar la acción.

Pero el Mallorca no se quedó con los brazos cruzados y lo intentó. El portugués Samu Costa (66) tuvo en sus pies el gol del empate, pero Carreras desvió la trayectoria en la misma línea

"Sabíamos que estos tres partidos eran importantes para competirlos, evolucionar en cosas, definiendo el camino. Nos dice mucho. Llega el parón y ahora llega el siguiente bloque, pero nueve de nueve puntos es bueno. Hay cosas buenas y cosas a corregir, que lo haremos", estimó Xabi Alonso.

Otros partidos

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a fallar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma 2 puntos en este arranque liguero.

También el domingo, otro equipo con pleno de puntos en las dos primeras fechas, el Athletic Club, visitará al Betis del chileno Manuel Pellegrini.

FUENTE: AFP