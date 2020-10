Precios de los alimentos en La Habana se disparan

El periódico señaló que la decisión pone "fuera del juego a parte considerable de la población y sobre todo a quien vive del salario y los de menores ingresos, entre ellos los pensionados, cuando no se ha producido la reforma salarial".

"La solución, una mayor producción, no está a la mano", reconoció.

Tribuna de La Habana recordó que la lista de precios decidida por el régimen es "el tope máximo al que deben comercializarse los productos, no el precio en sí mismo". No obstante, a juzgar por muchos de los comentarios del foro, la reacción a la medida fue el incremento automático de los precios al consumidor.

"Ahora mismo he visto el tomate a 50 pesos y el ají a 60 pesos la libra en el agro de Calzada y 8 en el Vedado. Imagino que algo se hará al respecto a raíz de estas nuevas medidas", escribió Mirtha Rivero.

Por su parte, Miguel Cruz Feria cuestionó: "Es una falta de respeto esos precios, parecen puestos por los dueños de agros y no por el Estado .Por poner un ejemplo: costilla a 35.00; paleta a 50.00. Por Dios, qué falta de respeto".

"¿Cuándo fue que aumentaron los salarios que aún no me había enterado? Esos precios máximos son una falta de respeto para los trabajadores estatales que solo viven de su salario. Como médico que soy, encuentro demasiado elevados esos precios máximos cuando todavía no se ha producido la reforma salarial", escribió Rosy.

También desde territorios colindantes con la capital llegaron comentarios a Tribuna de La Habana. "Qué bueno para La Habana. Aquí en Güines, Mayabeque, es todo lo contrario: prohibieron las carretillas y el Mercado Estatal de Pinillo vive vacío. Éxitos, camaradas, nos haría falta un gambito de dirigentes", ironizó Gerardo González.

En las redes sociales, las quejas y denuncias se multiplicaron los últimos días. En el muro de Facebook de la internauta habanera Luciana Suárez, quien dijo estar "en shock" tras compartir una foto con los precios de los tomates y pimientos de un agro de la capital, varias personas se sumaron a las quejas.

Pero Gabriel DT señaló: "Me parece muy bien que protesten cuando no le gusten los precios. Ojalá hicieran lo mismo con los precios de las tiendas en dólares".

Los precios topados del régimen de La Habana, que según la resolución estarán vigentes hasta diciembre de 2020, disponen que en lo adelante la venta de "productos cárnicos de alta calidad, embutidos y ahumados" en las carnicerías especializadas privadas se regirá por la nueva disposición, que dispone hasta 100 pesos por libra para productos como el jamón embuchado y el jamón embuchado de pavo o pollo, mientras que el jamón viking especial tendrá un costo de 90 pesos la libra.

Otros, como los llamados "subproductos cárnicos", también tendrán precios fijados, al igual que las viandas, hortalizas, frutas y granos que se venden de forma minorista.

Así, la libra de boniato costará hasta tres pesos; la de yuca, cuatro; y la de malanga, ocho. La libra de cebolla seca tendrá un valor de hasta 30 pesos; la frutabomba madura, seis; y el limón, diez.

La carne de cerdo, codiciada por los cubanos y que escasea desde hace meses en el país, costará 50 pesos la libra de pierna, paleta y lomo sin grasa; 40 la de lomo con grasa; 35 la de costilla; y 55 la de bistec.

La carne de carnero también costará 55 pesos la libra, ya sea de pierna, paleta o lomo, mientras que la costilla tendrá un precio de hasta 22 pesos.

El salario medio en Cuba subió en 2019 a 879 pesos, unos 35 dólares al cambio oficial, una suma rebasada por el incremento desorbitado de los productos de primera necesidad, aparejado a la grave escasez que sufre la Isla, agravada por la pandemia del COVID-19.

Ante ello, los militares abrieron tiendas para ofrecer toda clase de productos ausentes en la red comercial en dólares. Mientras, el Gobierno apuesta por una transformación del orden monetario y cambiario sin fecha de ejecución, pero no de la productividad y el desempeño de las fuerzas productivas.