viernes 12  de  junio 2026
MEMORIA

Orlando conmemora una década de la masacre de Pulse con homenajes a las 49 víctimas

La Ciudad y decenas de organizaciones comunitarias despliegan este viernes ceremonias, exposiciones y una donación de sangre en el centro urbano. El recuerdo coincide con la demolición del club y el avance de un memorial permanente

La antigua discoteca Pulse.

La antigua discoteca Pulse.

Archivo DLA/Hugo Tobi
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La comunidad de Orlando conmemora este viernes el décimo aniversario de la masacre en la discoteca Pulse, donde un atacante asesinó a 49 personas e hirió a otras 53 en la madrugada del 12 de junio de 2016.

La Ciudad, junto a decenas de negocios, iglesias y organizaciones sin fines de lucro, organizó una jornada de ceremonias, exposiciones artísticas y recaudaciones de fondos para honrar a las víctimas y respaldar causas LGBTQ+.

Lee además
Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
MÁS FONDOS

Florida aprueba 90 millones de dólares para equipar a policías locales contra inmigración ilegal
Patrulla de la policí Florida City en la escena del crimen.
TRAGEDIA

Investigan muerte de niña baleada dentro de una vivienda en Florida City

Los actos se concentran en el centro urbano, en torno al Ayuntamiento y al sitio donde funcionó el club, hoy símbolo de duelo y resiliencia.

Jornada de homenajes

El acto central será la ceremonia anual en memoria de Pulse, prevista para las 5:30 de la tarde de este viernes en la Primera Iglesia Metodista Unida, en el centro de Orlando.

El programa incluye tributos musicales del Orlando Gay Chorus y una vigilia con velas en la que se leerán en voz alta los nombres de las 49 víctimas. El monumento ubicado en el sitio del antiguo club permanecerá iluminado cada noche, desde el anochecer hasta el amanecer, hasta el 15 de junio.

“Esta discreta iniciativa sirve como un pacífico homenaje visual, que conmemora una década de resiliencia desde el 12 de junio de 2016”, declaró la Ciudad sobre la iluminación del sitio.

A esos actos se suman una jornada de donación de sangre de OneBlood, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en el Ayuntamiento, y una exposición al aire libre de cintas de oración instalada frente a la sede municipal entre el 8 y el 14 de junio, que recoge muestras de apoyo recibidas por la ciudad.

El dolor en memoria

En la Galería Terrace del Ayuntamiento se exhibe «Created in Community: Portraits of Pulse» (Creado en la comunidad: Retratos de Pulse), una muestra gratuita con 49 retratos que honran a cada una de las personas fallecidas.

Las obras, diseñadas por el artista local Jeff Sonksen en formato de pintura por números, fueron completadas en 2017 por familiares de las víctimas, amigos y miembros de la comunidad, y permanecerán abiertas al público hasta el 23 de agosto de 2026.

“Cada retrato surgió de un proceso compartido de pintura, que transformó el dolor en recuerdo colectivo y sanación”, indica el sitio web municipal sobre la exposición.

Una de las peores masacres

La tragedia ocurrió poco después de las 2:00 de la madrugada del 12 de junio de 2016, durante una noche latina que reunía a cerca de 300 personas en el local. El atacante, identificado como Omar Mateen, abrió fuego contra la multitud y murió horas más tarde en un enfrentamiento con la policía, tras un asedio que se prolongó alrededor de tres horas. Mateen había jurado lealtad al grupo Estado Islámico.

En su momento, el ataque constituyó el tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos, una marca superada al año siguiente por la matanza de Las Vegas, que dejó 58 muertos. Pulse, inaugurado en 2004, había funcionado durante años como un espacio de encuentro y refugio para la comunidad LGBTQ+ de Florida Central.

El aniversario llega meses después de que las cuadrillas iniciaran, en marzo pasado, la demolición del edificio del club, un paso previo a la construcción de un memorial permanente.

La Ciudad, que adquirió la propiedad en 2023 por 2 millones de dólares, prevé inaugurar el monumento en el otoño de 2027 con un costo estimado en 12,5 millones de dólares y elementos como una elipse conmemorativa, un espejo de agua y espacios privados de recogimiento.

Temas
Te puede interesar

Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

Tras un año bajo custodia de ICE, familia de cubano reclama atención a su caso migratorio

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
FLORIDA

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

Te puede interesar

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bote involucrado en el caso judicial que enfrenta el empresario inmobiliario George Pino.
AVANZA JUICIO

¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
ESPAÑA

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez. 
DICTADURA

Canciller cubano Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, tras sanciones a CUPET

La antigua discoteca Pulse.
MEMORIA

Orlando conmemora una década de la masacre de Pulse con homenajes a las 49 víctimas