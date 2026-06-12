Orlando conmemora una década de la masacre de Pulse con homenajes a las 49 víctimas

MIAMI. - La comunidad de Orlando conmemora este viernes el décimo aniversario de la masacre en la discoteca Pulse, donde un atacante asesinó a 49 personas e hirió a otras 53 en la madrugada del 12 de junio de 2016.

La Ciudad, junto a decenas de negocios, iglesias y organizaciones sin fines de lucro, organizó una jornada de ceremonias, exposiciones artísticas y recaudaciones de fondos para honrar a las víctimas y respaldar causas LGBTQ+.

Los actos se concentran en el centro urbano, en torno al Ayuntamiento y al sitio donde funcionó el club, hoy símbolo de duelo y resiliencia.

Jornada de homenajes

El acto central será la ceremonia anual en memoria de Pulse, prevista para las 5:30 de la tarde de este viernes en la Primera Iglesia Metodista Unida, en el centro de Orlando.

El programa incluye tributos musicales del Orlando Gay Chorus y una vigilia con velas en la que se leerán en voz alta los nombres de las 49 víctimas. El monumento ubicado en el sitio del antiguo club permanecerá iluminado cada noche, desde el anochecer hasta el amanecer, hasta el 15 de junio.

“Esta discreta iniciativa sirve como un pacífico homenaje visual, que conmemora una década de resiliencia desde el 12 de junio de 2016”, declaró la Ciudad sobre la iluminación del sitio.

A esos actos se suman una jornada de donación de sangre de OneBlood, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en el Ayuntamiento, y una exposición al aire libre de cintas de oración instalada frente a la sede municipal entre el 8 y el 14 de junio, que recoge muestras de apoyo recibidas por la ciudad.

El dolor en memoria

En la Galería Terrace del Ayuntamiento se exhibe «Created in Community: Portraits of Pulse» (Creado en la comunidad: Retratos de Pulse), una muestra gratuita con 49 retratos que honran a cada una de las personas fallecidas.

Las obras, diseñadas por el artista local Jeff Sonksen en formato de pintura por números, fueron completadas en 2017 por familiares de las víctimas, amigos y miembros de la comunidad, y permanecerán abiertas al público hasta el 23 de agosto de 2026.

“Cada retrato surgió de un proceso compartido de pintura, que transformó el dolor en recuerdo colectivo y sanación”, indica el sitio web municipal sobre la exposición.

Una de las peores masacres

La tragedia ocurrió poco después de las 2:00 de la madrugada del 12 de junio de 2016, durante una noche latina que reunía a cerca de 300 personas en el local. El atacante, identificado como Omar Mateen, abrió fuego contra la multitud y murió horas más tarde en un enfrentamiento con la policía, tras un asedio que se prolongó alrededor de tres horas. Mateen había jurado lealtad al grupo Estado Islámico.

En su momento, el ataque constituyó el tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos, una marca superada al año siguiente por la matanza de Las Vegas, que dejó 58 muertos. Pulse, inaugurado en 2004, había funcionado durante años como un espacio de encuentro y refugio para la comunidad LGBTQ+ de Florida Central.

El aniversario llega meses después de que las cuadrillas iniciaran, en marzo pasado, la demolición del edificio del club, un paso previo a la construcción de un memorial permanente.

La Ciudad, que adquirió la propiedad en 2023 por 2 millones de dólares, prevé inaugurar el monumento en el otoño de 2027 con un costo estimado en 12,5 millones de dólares y elementos como una elipse conmemorativa, un espejo de agua y espacios privados de recogimiento.