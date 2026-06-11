Régimen de Daniel Ortega confisca la vivienda de una doctora excarcelada y expulsada a EEUU

Daniel Ortega y Rosario Murillo no han respondido a la denuncia de la médico Anely Pérez Molina (AFP)

SAN JOSÉ . Las autoridades nicaragüenses expropiaron la vivienda de la doctora Anely Pérez Molina, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y quien fue excarcelada y expulsada de Nicaragua hacia los Estados Unidos junto con su familia en marzo de 2023, denunció este jueves la afectada.

Pérez Molina, hija del fallecido guerrillero sandinista Cristián Pérez, dijo a la plataforma nicaragüense Confidencial que su vivienda fue usurpada en mayo pasado “por personas ligadas a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo (copresidentes de Nicaragua)”.

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Su inmueble, con una extensión de 450 metros cuadrados de construcción en un terreno que en total mide 8.385 metros cuadrados, está valorado en 750.000 dólares y se ubica en el exclusivo Monte Fresco, en el municipio de El Crucero, al sur de Managua, indicó.

La doctora, que fue secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, crítica con el Ejecutivo, afirmó que la propiedad no era de ella sino “una herencia” de su esposo, y que en los dos últimos años estuvo custodiada por policías y lucía abandonada debido a la falta de mantenimiento.

“La casa quedó totalmente amueblada y todo lo que teníamos, incluyendo una camioneta valorada en 30.000 dólares. Además, de recuerdos familiares que quedaron en manos de la Policía. También quedaron electrodomésticos, muebles, computadoras, televisiones, juegos de mis hijos, y joyas que podrían ser valorados en unos 150.000 dólares”, detalló.

La doctora, especialista en dermatología, aseguró que la persona a la que le fue transferida su propiedad “no va a poder descansar porque voy a denunciar que vive en casa robada” y que “eso no es tener valores ni principios”.

“(Con la vivienda) también se robaron toda una historia familiar, incluyendo el único recuerdo que tenía de mi padre”, lamentó.

Confiscaciones, un delito de vieja data

No es la primera vez que el partido izquierdista, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confisca propiedades; lo hizo durante la primera dictadura sandinista (1979-1990), cuyas mansiones y propiedades confiscadas quedaron en manos de la cúpula del sandinismo y "legalizadas" a través de las leyes conocidas como "La Piñata", bienes que el pueblo nicaragüense continúa pagando a los legítimos dueños.

Pérez Molina es hija del guerrillero Cristián Pérez, asesinado por la guardia de Somoza en mayo de 1979, dos meses antes del triunfo de la Revolución Sandinista, y de Anely Molina, quien actualmente convive con Samuel Santos, quien fue canciller del régimen de Ortega de 2007 al 2017.

El 25 de marzo de 2023 fue montada en un avión comercial junto con su esposo y sus dos hijos menores con destino a Estados Unidos, luego de que el Ministerio Público nicaragüense interpusiera una acusación en su contra.

Antes de ser expulsada, Pérez Molina fue acusada penalmente por la Fiscalía por delitos considerados “traición a la patria” y ciberdelitos en la que “el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” se declararon como víctimas u ofendidos.

“Los que cometieron ciberdelitos fueron ellos porque inventaron una cuenta de Facebook con mi nombre con publicaciones que pedían sanciones y eso era totalmente falso. Lo hicieron para acusarme”, sostuvo.

El régimen que dirige Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, no se ha referido a esa denuncia de la médica opositora.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".

Mismo modelo en Venezuela

La expropiación de bienes inmuebles a opositores también es un patrón que se sigue en Venezuela.

Recientemente, en la residencia que le había sido expropiada al opositor y líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue inaugurada una casa para la recreación de adultos mayores.

El inmueble se lo quitaron a López durante la administración de Nicolás Maduro, pero fue la presidente encarada, Delcy Rodríguez, quien decidió darle ese uso a la casa del opositor.

López es uno de los tantos oponentes del régimen chavista que ha sido víctima de la confiscación de sus bienes.

FUENTE: Con información de EFE