Presencia del CNE en primarias enrarece ambiente electoral

A través de un comunicado posterior a la decisión de la Comisión Nacional de Primaria, el comando de campaña denunció que la comisión continúa sin explicarle al país qué significa el “apoyo técnico del CNE” en el proceso electoral. “Las primarias que queremos los venezolanos son aquellas donde todos, dentro y fuera del país, elegimos y contamos nuestros votos”.

Perkin Rocha, vocero del comando de Machado aseguró que la comisión no ha sido transparente con las negociaciones que ha mantenido con el CNE, en vista de que no ha explicado a los ciudadanos en qué consiste la asistencia técnica.

En el pasado, la asistencia técnica del CNE a las primarias de la oposición se ha limitado a la cesión de un número determinado de centros de votación y la cesión -en alquiler- de los equipos de votación del organismo.

Sin embargo, estos precedentes son insuficientes para el comando de Machado. Según el vocero del comando “la Comisión Nacional de Primaria no le habla claro al país. Se dirige a los ciudadanos opositores que responsablemente aspiramos de esas definiciones, en tiempos verbales futuros e imperfectos (…) Sujeta el destino de las primarias a la concreción de situaciones hipotéticas, como lo es “la aceptación y cumplimiento de unas especificaciones” que dependen solo de la voluntad de un órgano, en el que nadie cree, ni confía”.

En este sentido el comando de Machado ha instado a la comisión a responder tres preguntas concretas: ¿Cómo le garantizan ustedes a los venezolanos que la identidad de los electores en las primarias no será conocida por el régimen? ¿Cómo y quién contará los votos de los ciudadanos en Venezuela y en el exterior? ¿quién controlará el proceso de primarias?, ¿la Comisión de Primarias o el CNE?

Para esta instancia es “absolutamente irresponsable hacia el país e irrespetuoso hacia los candidatos iniciar un proceso de inscripción sin antes responder con precisión estas preguntas”.

Responde la comisión

Según el presidente de la Comisión Nacional de Primaria “la orientación general es que esa asistencia técnica no compromete la conducción del proceso por la comisión. Es decir, este es un proceso autónomo y de ejercicio activo del derecho, en el sentido de que la autonomía del proceso no significa que nosotros debamos replegarnos de oportunidades de participación a las que la gente tiene derecho. Y al mismo tiempo, este es un proceso con todas las auditorías, con las verificaciones ciudadanas, que permiten también hacer un proceso comprobable en sus resultados y que permite, gracias a los centros de votación, una presencia de la primaria en todo el país, en distintos sectores sociales, distintos ámbitos geográficos y con facilidades de acceso para el ejercicio del voto”.

En relación con la exigencia de Machado a que se asegura el resguardo de la identidad de los votantes, Casal afirmó que este “es uno de los temas que más se ha venido trabajando y se ha llegado a un punto en el cual hay protección de la identidad del votante, a pesar de que se use la capta huellas. Esta tendría solamente la función de evitar usurpación de identidad, pero esto no se utilizaría para almacenar datos o levantar listas de opositores, sino que se han introducido garantías para la protección de la identidad, que serán informadas en detalle una vez que esto sea confirmado con el alcance que los propios expertos de la Comisión de Primaria”.

El voto en el exterior tiene otros parámetros, el más relevante es que no contará con la asistencia técnica del CNE. Según Casal está disponible la aplicación web de actualización de dirección para voto en el exterior (www.primariaexteriorve.com) en 81 ciudades. Esta aplicación web se utilizaría solo para el voto en la primaria, no garantiza que esas personas puedan votar en el exterior para la elección presidencial (...) nosotros haremos las gestiones que estén a nuestro alcance para instar a las autoridades a que se creen mecanismos de cara a la elección presidencial a futuros procesos electorales, para que las delegaciones diplomáticas activen esos servicios."

Divide y vencerás

La principal estrategia del chavismo y del madurismo para 2024 es lograr que la oposición continue fragmentándose. La discusión sobre la asistencia técnica del CNE ha sido un punto de quiebre entre los candidatos y el principal vocero del chavismo, Diosdado Cabello no pierde oportunidad de utilizar este tema para crear desconfianza.

“Estoy triste porque no van a ser manuales, hacerlas manuales era la garantía de pelea, garantía de trampas entre ellos -sostiene Cabello- El CNE les limita la posibilidad de hacer trampa, mucho le limita. Hay que ver que harán los que pregonaron que no iban a una elección si estaba un CNE, ese es el mismo CNE que va a estar en las presidenciales, esas son las contradicciones de la oposición. Igual ellos harán sus escándalos, quemarán algunas cajas porque su temor no es la identidad de sus votantes, su temor es que se sepa cuantos fueron a votar”

5.000 centros

Según el informe de coyuntura de la firma CarpeDiem la Comisión Nacional de Primaria está solicitando la habilitación de 5.000 centros de votación y el uso (en alquiler) de 7.000 máquinas de votación”. Con esta cantidad de centros se proyecta una participación aproximada de tres millones de personas el 22 de octubre dentro de Venezuela. Una cifra similar a la concurrió a la primaria presidencial de 2012.