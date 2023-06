Fiscal de la CPI llega a Venezuela para revisar cooperación

De acuerdo a la prensa independiente venezolana, el encuentro fue a puerta cerrada y no se brindó información a los medios de comunicación.

En la reunión, se revisó la puesta en marcha de un memorando de entendimiento suscrito entre ambas partes en el 2021, según informó Saab a través de Twitter. No ofreció más detalles sobre el mecanismo de cooperación, pero sí apuntó que intercambió comentarios con el fiscal de la CPI sobre los “logros en materia de protección de los derechos humanos en Venezuela”.

No hubo un pronunciamiento inmediato del fiscal Khan o de la CPI tras la reunión.

La investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano se reabrió en noviembre pasado por petición de Khan, al constatar que había indicios del cometimiento de estos delitos, al menos desde abril de 2017, y de que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.

Lo que indaga la CPI son denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas ocurridas en 2017, que dejaron 120 fallecidos. El caso fue llevado a la Corte de La Haya por varios de los Estados miembros -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

Venezuela reaccionó ante la reapertura del caso, acusando al fiscal jefe de La Haya de tener una "visión claramente prejuiciada" sobre la situación, en palabras de la Cancillería del país. Se cuestionó también que el proceso sea parte de una estrategia promovida por Washington para desacreditar al régimen de Maduro y que se estaban "reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos".

Seis meses antes de que el fiscal de la CPI solicitara reabrir la pesquisa, Venezuela había requerido al ente de justicia internacional que difiriera la investigación. Como respaldo, el régimen de Maduro entregó el 28 de febrero un documento que, a su juicio, "desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad".

El 1 de abril, Khan anunció que fueron desestimados los recursos presentados por Venezuela contra la apertura de la investigación. En tanto, el régimen de Maduro sostiene que su sistema judicial está activado para garantizar la justicia bajo su jurisdicción.

Según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos, los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

Opacidad por parte del régimen

Más temprano, la ONG Provea denunció que el régimen de Maduro no informó sobre la visita a Venezuela del fiscalde Khan, quien había anunciado el miércoles que tras su estadía en Colombia viajaría al país caribeño.

La ONG publicó un mensaje en Twitter en el que compartió una imagen que dice: "En Venezuela reina la opacidad", acompañada del texto: "Ausencia de información. No hubo anuncio sobre visita a Venezuela del Fiscal de la Corte Penal, Karim Khan".

Provea hizo la comparación con Colombia, donde la visita de Khan, que comenzó el 5 de junio, fue anunciada por un magistrado desde el 26 de mayo, y luego ratificada por el presidente Gustavo Petro.

Khan anunció este miércoles que realizará una visita a Venezuela luego de concluir una agenda en Colombia. El fiscal hizo el anuncio en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Cancillería colombiana.

"El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tengo unas reuniones con la sociedad civil", dijo Khan.

No obstante, no quedó claro si el viaje a Venezuela se realizaría inmediatamente después de que culmine su agenda en Colombia. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no han ofrecido información sobre esta nueva visita de Khan.

Oficina de la CPI en Venezuela

Según explicó el representante en Europa de Provea, Calixto Ávila, se espera que la visita de Khan a Venezuela será para hacer seguimiento al memorándum de entendimiento que firmó con Nicolás Maduro en noviembre de 2021.

El memorándum establece que el Estado venezolano, como jurisdicción nacional, debe adaptar medidas necesarias para garantizar la efectiva administración de justicia, según los estándares internacionales, con el apoyo de la Fiscalía de la oficina de la CPI, de acuerdo al principio de complementariedad, reseñó TNT24.

Este principio señala que la administración de justicia corresponde a los Estados, pero si éstos no quieren o no pueden hacerlo, la CPI puede intervenir.

Asimismo, el principio de complementariedad comprende mecanismos para fortalecer la cooperación entre la Fiscalía y los Estados para que el fiscal pueda desarrollar su mandato en el territorio del país investigado.

Señaló Ávila que según el memorándum de entendimiento "se debe garantizar el principio de complementariedad para que tenga realmente efectos en la situación venezolana. Estos compromisos deberían llevarse adelante adaptando mecanismos, y dentro de esos mecanismos lo que se podría esperar es que se establezca finalmente una oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela".

"Es muy probable que los pasos sean dirigidos a implementar este memorándum de entendimiento y que uno de los resultados más notable ssea el establecimiento de una oficina del fiscal en el territorio venezolano", indicó Ávila.

Provea exhortó al régimen de Maduro a "adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos" y "abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad, los cuales no han sido investigados ni tampoco las cadenas de mando", según escribió en Twitter.

Igualmente, señaló que "el Estado venezolano y una eventual Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional deben implementar recomendaciones de la ONU y sistemas de protección DDHH. Respetando el Memorándum de Entendimiento y el acuerdo que establezca esta eventual Oficina".

Provea también recordó que "los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Venezuela tiene una Investigación en la Corte Penal Internacional por detenciones arbitrarias,, violación/violencia sexual, persecución, torturas y otros tratos crueles sistemáticos contra civiles, al menos desde 2017".

#AHORA… hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI @IntlCrimCourt Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela pic.twitter.com/s4p8EbwHdA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2023

