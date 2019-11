En el audiovisual, dirigido por Ignasi Boltó, las protagonistas hablan en primera persona: Zugeimar Armas, la madre de Neomar Lander, el joven venezolano asesinado por funcionarios del régimen en las protestas de 2017; Laided Salazar, odontóloga de las Fuerzas Armadas acusada de conspiración, quien huyó por la frontera con Colombia luego de haber sido injustamente encarcelada; Tamará Suju, abogada y defensora de Derechos Humanos, quien armó el mayor expediente de denuncia de torturas cometidas por el régimen venezolano, y Patricia Carrera, también abogada, quien fue obligada a salir de su país natal en 2010. En cada historia se evidencian los atropellos de toda índole cometidos por el régimen socialista.

Nicula, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, comenta que el documental tuvo tres objetivos. "Primero, arrebatarle a la izquierda la causa de la mujer, porque ahora mismo se han apropiado de la defensa de la mujer como si la mujer fuese obligatoriamente socialista, cuando no es verdad. Tenemos valiosísimas mujeres y tenemos en este documental cuatro historias de valientes mujeres que luchan por la libertad, que lucharon en su país por la libertad. Algunas de ellas la perdieron, otras perdieron un hijo y tuvieron que emprender el camino del exilio, empaquetando toda su vida en una maleta para empezar de cero en otro lugar y aún así seguir luchando por la libertad de los venezolanos que dejaron atrás”.

Explica que otro de los objetivos es concientizar a la opinión pública mundial sobre la amenaza del socialismo a nivel internacional. “El caso de Venezuela no es un caso aislado, Venezuela no está sola en el mundo y por eso tenemos que luchar para que los venezolanos recuperen su libertad, porque si Venezuela se está hundiendo nos vamos a hundir todos con ella”.

Nicula explica que además buscan dar un toque de atención a las autoridades de los países de acogida para que tengan una mayor sensibilidad hacia la causa de los dirigentes políticos, hacia la causa de los exiliados políticos; explicando que concretamente en España, en la mayoría de los casos de exiliados políticos, deben esperar más de seis meses para recibir el permiso de trabajo.

“Que los servicios de inmigración y las instituciones del estado español busquen una nueva fórmula para que los exiliados políticos que llegan procedentes de Venezuela (o de cualquier tiranía socialista o cualquier tipo de dictadura) tengan un trato diferente al trato normal que se le está dando a cualquier otro tipo de inmigrantes”, convocó.

Explicó que el exhorto es para que a estos asilados no se les coloque desde el primer momento con los inmigrantes económicos, sino que pasen directamente con un tratamiento diferente que les implique la obtención del permiso de trabajo de manera expedita, así como una serie de apoyos a los que puedan tener acceso en los primeros meses de su llegada. “Así no tendrían que esperar un año, año y medio o dos años hasta que realmente su caso llegue a verse de manera individualizada por un operario de las instituciones migratorias”.

Recalcó que con el documental además busca llamar la atención de las autoridades españolas, para los asilados políticos, porque según explica no a todos se les ofrece el mismo trato, ya que algunos que llegan a España de la mano de alguna figura influyente, próxima al Gobierno, y sus solicitudes son tramitadas de manera inmediata. “Pero la mayoría de los exiliados políticos, son asimilados con los inmigrantes económicos, y tienen que entrar en todo el infierno burocrático que es mucho tiempo de espera”.

Resalta que estima que de 5.000 a 10.000 venezolanos se encuentran en esa situación en España, por lo que pide la intervención de las autoridades.

Casa de acogida, casa libertad

Roxana Nicula explicó que la Fundación para el Avance de la Libertad tiene un linea de acción humanitaria que se llama Casa Libertad, con la que buscan ayudar a exiliados políticos, traerlos a España, y que sigan trabajando defendiendo la libertad y hablando en contra de lo que pasa en sus países de origen. Entendemos que es una pena que todo ese recurso, todo ese capital humano se desperdicia actualmente por los pasillos de la burocracia, en los pasillos de los países de acogida y acaben sin ejercer su profesión durante muchos años, en trabajos de baja cualificación y con sus historias silenciadas.

Una vida por la libertad

El hecho de que Nicula haya decidido hacer un documental de las mujeres venezolanos en el exilio no es aislado. Según expresa su hoja de vida, ella es una líder libertaria española de origen rumano. Es presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), el Think Tank libertario en España, además es miembro de la Red Atlas (una red mundial de más de 500 organizaciones que promueven el capitalismo de mercado libre). Es graduada de la Atlas Leadership Academy y TTMBA en gestión de fundaciones y Think Tanks.

Creció bajo la dictadura socialista de corte comunista de Nicolae Ceausescu hasta la caída del régimen en 1989. Formó parte de la llamada "generación de sacrificio" ya que su infancia e inicio de adolescencia se desarrollaron bajo el endurecimiento del régimen comunista al estilo Corea del Norte. La cartilla de racionamiento de los alimentos, la escasez de vestimenta y la explotación infantil desde los 10 años como parte de la política socialista de construir la mujer y el hombre nuevos, fueron su pan de cada día mientras crecía.

Empezó su activismo a favor del libre mercado, las libertades civiles y el capitalismo a los 18 años en las juventudes del Partido Nacional Liberal en Rumanía mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Ecológica de Bucarest. De su bisabuela y sus padres aprendió que la propiedad privada y el respeto por la libertad humana son pilares esenciales para que los ciudadanos puedan construir una sociedad desarrollada, pacífica, solidaria y de bienestar para con sus integrantes.

Tras su marcha del país, primero en México, luego de vuelta en España, Roxana siguió promoviendo las ideas de la libertad. Junto a otros libertarios fundó en 2009 el Partido Libertario con el cual participa desde entonces en comicios electorales locales, nacionales y europeos a pesar de las duras barreras de entrada al mercado electoral español. Es secretaria general de la joven formación política, la única en España que aboga verdaderamente por un capitalismo de mercado libre.

Es doble licenciada en Derecho por la Universidad Privada Ecológica y la Universidad Pública de Bucarest, y tiene un bachiller en idiomas. Ha trabajado durante dos décadas como traductora autónoma y consultora independiente en el ámbito de la comunicación online. Su pasión por la defensa del libertarismo ocupa cada vez más espacio en su empeño profesional. Vive cerca de Madrid junto Irene, su hija, y Juan, su marido, con quien ha tenido la suerte de compartir las mismas ideas políticas y proyectos desde 1997 cuando se conocieron durante la Conferencia Internacional de IFLRY (Federación Internacional de Juventudes Liberales) en Bucarest.