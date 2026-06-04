Putin admite contactos con Trump para abordar la situación de Cuba

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

MOSCÚ — El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

"Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la Administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos", señaló en una rueda de prensa con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

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Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al dictador cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.

"En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo", se indica en la nota de Lavrov.

Además de afirmar que Raúl Castro es un "ejemplo", según él, "desinteresado en el servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana", resaltó que para "millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable".

Sin más comentarios

El mandatario ruso, que ha declarado que "no deseaba hacer más comentarios" al respecto, recordó que las autoridades rusas enviaron a finales de marzo un petrolero con 100.000 toneladas de crudo ruso para romper con el bloqueo al país caribeño.

"Cuba es un país amigo. Nuestras relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de décadas, y la Administración estadounidense es consciente de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan", manifestó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a parte de su familia y a Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press