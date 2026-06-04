jueves 4  de  junio 2026
Presión

Putin admite contactos con Trump para abordar la situación de Cuba

"Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la Administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos", dijo Putin

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

"Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la Administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos", señaló en una rueda de prensa con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Lee además
Un guardia de seguridad se encuentra en una playa vacía en el Hotel Melia Varadero International en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.    
CRISIS ECONÓMICA

Cerca de un centenar de hoteles han dejado de operar en Cuba antes del ultimátum de Trump
El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al dictador cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.

"En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo", se indica en la nota de Lavrov.

Además de afirmar que Raúl Castro es un "ejemplo", según él, "desinteresado en el servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana", resaltó que para "millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable".

Sin más comentarios

El mandatario ruso, que ha declarado que "no deseaba hacer más comentarios" al respecto, recordó que las autoridades rusas enviaron a finales de marzo un petrolero con 100.000 toneladas de crudo ruso para romper con el bloqueo al país caribeño.

"Cuba es un país amigo. Nuestras relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de décadas, y la Administración estadounidense es consciente de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan", manifestó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a parte de su familia y a Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

Temas
Te puede interesar

¿Qué empresas extranjeras han cesado o reducido su presencia en Cuba bajo presión de EEUU?

¿Está Rusia provocando a la OTAN?

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
FLORIDA

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
FÚTBOL

Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

Te puede interesar

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
EEUU

Cortes emiten miles de órdenes de deportación contra migrantes que no acuden a sus audiencias

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida