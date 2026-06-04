Familia de la juez Afiuni, presa política de Hugo Chávez, pide poner fin a su "injusto" proceso penal

Afiuni, juez presa de Chávez, vive una injusticia que no ha terminado 16 años después ,y sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.

CARACAS .- La juez de Venezuela María Lourdes Afiuni , presa política de Hugo Chávez , lleva 16 años sometida a un proceso judicial con una condena de cinco años ya vencida, por lo cual la familia pidió este jueves ponerle fin a la injusta causa que la mantiene en casa por cárcel sin que se le haya otorgado la amnistía .

La situación judicial arbitraria de Afiuni fue denunciada por su hermano Nelson Afiuni y su representante legal Thelma Fernández en una carta enviada al Encargado de Negocios de la embajada de EEUU en Venezuela, John Barrett, a organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional, tras habérsele negado todo beneficio.

INFORME Ley de Amnistía está "muy lejos" de garantizar libertad de los presos políticos en Venezuela, según HRW

Exigen el cierre definitivo de su proceso judicial con el archivo de su expediente levantado por el supuesto delito de “corrupción penal”, que no está tipificado en ninguna ley penal venezolana, al no comprobársele ningún beneficio económico.

Afiuni carta a EEUU

Afiuni, presa en proceso injusto

“Han transcurrido más de 16 años desde que la juez penal venezolana María Lourdes Afiuni Mora fue detenida por cumplir con su deber. Su caso no es únicamente el de una mujer perseguida por ejercer la función judicial; es también la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformase en un mecanismo de intimidación colectiva”, afirman en la misiva.

La juez Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 y sometida a un trato humillante y violatorio de sus derechos humanos, por haber dejado en libertad al banquero Eligio Cedeño que no contaba con la anuencia del gobierno chavista.

El empresario había sido detenido en 2007 tras ser señalado de efectuar operaciones cambiarias ilegales, pero su encarcelamiento excedió el lapso que ordena la ley por lo cual la juez Afiuni concedió la libertad según parámetros internacionales.

La orden de detención de la juez fue dada públicamente por Chávez y la llamó “bandida” y pidió para ella la pena máxima de 30 años de prisión.

“Fue detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente, y sometida a un proceso injusto que continúa hasta el día de hoy”, aseguraron Afiuni y Fernández, quien acusó a Chávez y a la exfiscal general Luisa Ortega de ser los responsables del caso.

Amnistía negada

Nelson Afiuni, hermano de la juez, exigió el cierre del caso en declaraciones dadas a medios, reiteró que la condena de cinco años dictada contra María Lourdes por un cargo inexistente en 2020 ya se venció.

La juez estuvo en prisión 14 meses, tiempo en el cual fue sometida a torturas, y se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud en 2011.

Informó además que la amnistía que fue aprobada para los presos políticos de los últimos 27 años les fue negada. La petición tampoco fue considerada por la Comisión de Convivencia y Paz del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

"Cierren ya el caso, es decir, ya cumplió su condena, cierren el caso porque lleva 16 años, ya pasó una parte de la pena presa, otra la pasó detenida en la casa", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2062556705586577471&partner=&hide_thread=false Prohibido olvidar que estos dos personajes fueron responsables directos en arruinar la vida de la juez María Lourdes Afiuni y destruir la independencia judicial. Dieciséis años después, la injusticia contra Afiuni sigue vigente y la usan para atemorizar al resto de los jueces pic.twitter.com/CHN2vKJLjJ — Thelma Fernández (@thelmafernandez) June 4, 2026

FUENTE: Con información de Nelson Afiuni, Thelma Fernández, red X; y EFE