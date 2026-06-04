María Corina Machado sobre el chavismo: “Se están comiendo entre ellos"

MIAMI .- Para María Corina Machado lo que está ocurriendo dentro del chavismo después del 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas por una fuerza militar élite de EEUU, es “lo que ocurre cuando los sistemas de mafias comienzan a quebrarse”.

La afirmación vino al caso cuando fue interrogada en el evento de Latam Político, efectuado a finales de marzo y fue interrogada sobre el proceso de autofagia del chavismo, que se evidencia con la detención y juicio al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, por el caso de corrupción de PDVSA-CRIPTO y la extradición, a mediados de mayo, del empresario colombiano Álex Saab, a quien se le acusa de ser testaferro de Maduro y que también fungió como importador de alimentos para el programa social denominado CLAP.

La fundadora y dirigente del partido Vente Venezuela agregó que una vez que empieza a salir la información no la para nadie.

“Yo creo que será muy duro para los venezolanos cuando tengamos la constancia de la magnitud del saqueo. O sea, a uno no le caben los ceros en la cabeza”. “Yo creo que será muy duro para los venezolanos cuando tengamos la constancia de la magnitud del saqueo. O sea, a uno no le caben los ceros en la cabeza”.

Lucha espiritual

Criticó que mientras estos “señores” se robaban miles de millones de dólares para luego lavarlos y tapar su delito con la entrega en Venezuela de “comida podrida”, había una madre que tuvo que hacer ocho horas en una fila bajo el sol y empeñó todo su sueldo mensual en comprar “leche podrida”.

A juicio de la dirigente política estas malas acciones, “no tienen perdón de Dios”.

Añadió: “Y eso, es lo que hoy se está exponiendo. Entonces, entiendan la angustia, la indignación que siente hoy un país que ha sido saqueado, humillado de esta manera y que lo que estamos pidiendo es justicia, verdad y libertad”.

Puntualizó que su lucha es un proceso y una lucha espiritual, mucho más que política.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Político Latam (@politico_latam)

FUENTE: Con información de redes sociales