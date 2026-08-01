sábado 1  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Presidenta de Perú expresa su respaldo a las fuerzas armadas tras operativo antiterrorista

Fujimori mencionó que se sigue teniendo en el territorio el problema del narcotráfico, del crimen organizado y la minería ilegal

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este sábado su respaldo y agradecimiento a las fuerzas armadas y la Policía Nacional por el combate a las fuerzas remanentes de los grupos subversivos y contra otros delitos como el crimen organizado y el narcotráfico, al visitar sus bases ubicadas en el selvático Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Fujimori visitó las bases de la Policía Nacional y del Ejército, en la región Junín, escasos días después del enfrentamiento en el VRAEM que terminó con la muerte de un cabecilla de los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso identificado como Jhonny Curo Rojas, alias 'camarada Richard', y que dejó a un militar herido.

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"Días atrás, en el combate (contra la subversión) hubo un ataque; uno de nuestros miembros fue herido, lo visité en el hospital con el ministro de Defensa; se encuentra estable, fuerte, como están todos ustedes el día de hoy", declaró Fujimori a los militares reunidos en formación en la base militar antiterrorista La Esmeralda.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que "quienes conocemos la historia del Perú sabemos el rol fundamental que cumplen las fuerzas armadas para proteger la soberanía nacional y la Policía Nacional para mantener el orden interno".

"Ustedes y el gobierno que los dirigió lograron conseguir la paz en el Perú, venciendo a dos grupos sanguinarios, Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru)", agregó Fujimori en alusión al gobierno de su padre, en el que se detuvo a la cúpula de ambos grupos armados.

Reconocimiento y gratitud

La jefa de Estado declaró que acudió este sábado a esa zona militar para darles a sus efectivos "todo mi respaldo, mi agradecimiento y pedirles que sigan en este esfuerzo".

"Reciban el respaldo y el agradecimiento de la presidenta constitucional del país", expresó Fujimori.

Apuntó que su país hoy tiene "otro tipo de problemas, porque los retos van cambiando, pero el amor por la patria y la mística se deben mantener".

En ese sentido, Fujimori mencionó que se sigue teniendo en el territorio el problema del narcotráfico, del crimen organizado y la minería ilegal.

"Los invoco a que sigan teniendo esta fortaleza, esta valentía, que vienen demostrando a lo largo de los años", expresó la mandataria.

Según la información oficial sobre el operativo en el VRAEM, durante la intervención del pasado 29 de julio se desató un intenso combate en el centro poblado Alto Mantaro en el que helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) brindaron apoyo táctico para retirar a las fuerzas terrestres, por lo que una de las aeronaves recibió el impacto de 18 proyectiles de arma de fuego.

Las fuerzas de seguridad incautaron, por su parte, un fusil, municiones, explosivos, equipos de comunicación, medicamentos y otros equipos militares.

El VRAEM comprende una amplia zona de selva montañosa en cinco regiones del centro y sur de Perú, donde se encuentran las mayores plantaciones de hoja de coca del país y por donde se desplazan remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico, según señalan las autoridades.

FUENTE: Con información de EFE

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