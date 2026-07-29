miércoles 29  de  julio 2026
DIPLOMACIA

Sheinbaum confirma contactos con Fujimori para restablecer las relaciones entre México y Perú

Apunta a que se ha hablado de un posible salvoconducto para que la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, pueda salir del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa. (Presidencia de México).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa. (Presidencia de México).





REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE MÉXICO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles, 29 de julio, que el ministro de Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, habló con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El gobierno de Perú rompió relaciones en noviembre de 2025 con México tras conocer que concedió asilo en su Embajada en Lima a la exprimera ministra Bettsy Chávez, señalada como coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.

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“El secretario de relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando (...) para que la persona que está en nuestra Embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto", señaló en declaraciones a la prensa, en alusión al caso de Chávez.

Sheinbaum ha reiterado que la nueva presidenta peruana también es consciente de que México tiene una “posición” contraria a la condena de más de 11 años de cárcel del expresidente Castillo por su fallido intento de autogolpe de Estado.

“Es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, no queremos la ruptura de las relaciones. En ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias”, manifestó la mandataria.

La cartera diplomática mexicana rechazó la ruptura anunciada entonces por el Ejecutivo peruano en un comunicado en el que consideró que se trataba de una medida “excesiva y desproporcionada” ante un “acto legítimo y apegado al Derecho Internacional”.

Recordó que ambos países forman parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

“México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.

Perú no intervendrá en Embajada

Por su parte, las autoridades peruanas descartaron la opción de intervenir en la Embajada mexicana en Lima, como hicieron las autoridades de Ecuador en abril de 2024, cuando policías y soldados irrumpieron en la legación de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Perú es un país respetuoso con el Derecho Internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del Derecho Internacional”, indicó el extitular de Exteriores Hugo de Zela durante una rueda de prensa.

No obstante, el expresidente peruano José Jerí ordenó expulsar a la encargada de la Embajada mexicana en Lima, Karla Onela. “Fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”, señaló en redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press

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